דין האוסן נגרע רשמית מסגל ספרד בעקבות פציעה

בלם ריאל מדריד, דין האוסן, נגרע ברגע האחרון מסגל נבחרת ספרד לקראת משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 מול גאורגיה באלצ’ה ובולגריה בוויאדוליד, זאת בעקבות פציעה בשריר.

האוסן, שהצטרף למתחם האימונים של הנבחרת בליל שני כשהוא סובל מעייפות בשריר, עבר סדרת בדיקות רפואיות שהעלו כי מדובר בפציעה בשריר, ולכן הוחלט, בתיאום עם ריאל מדריד, לשחררו מהסגל כדי לא להחמיר את מצבו. השחקן לא התאמן ביום שלישי, והרופאים דיווחו כי ההתקדמות אינה חיובית. בבדיקות שנערכו לו היום בבוקר אובחנה הפציעה באופן סופי, והמועדון כבר עודכן בכך.

כעת האוסן יחל בתהליך שיקום במדריד במהלך הפגרה הבין-לאומית, תחת פיקוח הצוות הרפואי של הקבוצה. המאמן לואיס דה לה פואנטה החליט לזמן במקומו את אמריק לאפורט מאתלטיק בילבאו, שחוזר לסגל הנבחרת כמעט שנה לאחר הופעתו האחרונה – במשחק ליגת האומות מול דנמרק בנובמבר 2024.

דין האוסן (רויטרס)

היעדרותו של האוסן מצטרפת לרשימת הנעדרים של ספרד, הכוללת גם את לאמין ימאל ואת רודרי. בהתאחדות הספרדית אישרו בהודעה רשמית: "דין האוסן נפצע ולא ייטול חלק במחנה האימונים של הנבחרת לקראת מוקדמות מונדיאל 2026 מול גאורגיה ובולגריה. השחקן הגיע עם סימני עייפות שרירית, עבר בדיקה רפואית שאישרה את הפציעה, והוחלט לשחררו מהסגל. אנו מאחלים לו החלמה מהירה".

האוסן צפוי להיבדק עם שובו למתחם האימונים של צ’אבי אלונסו כדי לקבוע את היקף הפציעה ואת משך היעדרותו מהמגרשים.