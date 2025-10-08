יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

דין האוסן נגרע רשמית מסגל ספרד בעקבות פציעה

בלם ריאל מדריד לא ייקח חלק במשחקים מול גאורגיה ובולגריה בפגרה הקרובה, כשהוא ישוב לבירת ספרד וייבדק. לואיס דה לה פואנטה זימן את לאפורט במקומו

|
דין האוסן (IMAGO)
דין האוסן (IMAGO)

בלם ריאל מדריד, דין האוסן, נגרע ברגע האחרון מסגל נבחרת ספרד לקראת משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 מול גאורגיה באלצ’ה ובולגריה בוויאדוליד, זאת בעקבות פציעה בשריר.

האוסן, שהצטרף למתחם האימונים של הנבחרת בליל שני כשהוא סובל מעייפות בשריר, עבר סדרת בדיקות רפואיות שהעלו כי מדובר בפציעה בשריר, ולכן הוחלט, בתיאום עם ריאל מדריד, לשחררו מהסגל כדי לא להחמיר את מצבו. השחקן לא התאמן ביום שלישי, והרופאים דיווחו כי ההתקדמות אינה חיובית. בבדיקות שנערכו לו היום בבוקר אובחנה הפציעה באופן סופי, והמועדון כבר עודכן בכך.

כעת האוסן יחל בתהליך שיקום במדריד במהלך הפגרה הבין-לאומית, תחת פיקוח הצוות הרפואי של הקבוצה. המאמן לואיס דה לה פואנטה החליט לזמן במקומו את אמריק לאפורט מאתלטיק בילבאו, שחוזר לסגל הנבחרת כמעט שנה לאחר הופעתו האחרונה – במשחק ליגת האומות מול דנמרק בנובמבר 2024.

דין האוסן (רויטרס)דין האוסן (רויטרס)

היעדרותו של האוסן מצטרפת לרשימת הנעדרים של ספרד, הכוללת גם את לאמין ימאל ואת רודרי. בהתאחדות הספרדית אישרו בהודעה רשמית: "דין האוסן נפצע ולא ייטול חלק במחנה האימונים של הנבחרת לקראת מוקדמות מונדיאל 2026 מול גאורגיה ובולגריה. השחקן הגיע עם סימני עייפות שרירית, עבר בדיקה רפואית שאישרה את הפציעה, והוחלט לשחררו מהסגל. אנו מאחלים לו החלמה מהירה".

האוסן צפוי להיבדק עם שובו למתחם האימונים של צ’אבי אלונסו כדי לקבוע את היקף הפציעה ואת משך היעדרותו מהמגרשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */