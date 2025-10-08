מיליטאו: חשבתי לפרוש אחרי הפציעה שלי

בלם ריאל מדריד, אדר מיליטאו, הודה במסיבת העיתונאים של נבחרת ברזיל כי היה קרוב לתלות את הנעליים, לאחר שסבל משתי פציעות קשות ברצועות הברך. מיליטאו בן ה־27 הצטרף לסגל של קרלו אנצ’לוטי לקראת שני משחקי הידידות של נבחרת ברזיל, מול דרום קוריאה ביום שישי (10 באוקטובר) ומול יפן ביום שלישי (12 באוקטובר).

"לאחר הפציעה השנייה (בברך ימין), עברו לי הרבה מחשבות בראש. חשבתי לעזוב את הכדורגל, זה לא קל. אבל בעזרת אשתי, בתי וחבריי לקבוצה אני כאן היום, מוכן לשחק טוב", סיפר מיליטאו.

"אלו היו שנתיים קשות מאוד, עם שתי פציעות מורכבות. את השנייה אתה עובר אחרת, כי אתה כבר מכיר את התהליך. זה לא פשוט. אתה חייב להישען על המשפחה, על אלוהים. הפציעה משנה לך את השגרה, אתה כבר לא מתאמן, פתאום אתה בבית ותלוי באחרים שיעזרו לך. תודה לאל, הצלחתי להשתקם ולחזור לרמה הגבוהה ביותר שלי, וזה ממש לא מובן מאליו", הוסיף הבלם הברזילאי.

אדר מיליטאו (IMAGO)

מיליטאו נפצע לראשונה ב־12 באוגוסט 2023, כשקרע את הרצועה הצולבת בברך שמאל במהלך המשחק מול אתלטיק בילבאו בסן מאמס. יותר משנה לאחר מכן, בנובמבר 2024, הוא ספג קרע מלא ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין, פציעה שכללה גם פגיעה במיניסקוס. שתי הפציעות הקשות הללו הרחיקו אותו מהמגרשים כמעט לשתי עונות, 2023/24 ו־2024/25.

במהלך התקופה הזו נעדר מיליטאו 438 ימים מהמגרשים והחמיץ לא פחות מ־94 משחקים של ריאל מדריד. הניתוח הראשון גרם לו להיעדרות של 214 ימים, והשני לעוד 224 ימים נוספים.

“תחושת השחקן” חזרה אליו רק בקיץ האחרון, כשנכלל בסגל אליפות העולם למועדונים ביוני, אך קרלו אנצ’לוטי בחר שלא לזמנו לחלון הנבחרות של ספטמבר, יחד עם ויניסיוס, רודריגו ואנדריק. כעת, מיליטאו צפוי לפתוח בהרכב ברזיל במשחק הידידות הראשון מול דרום קוריאה לצדו של גבריאל מגלאייש.