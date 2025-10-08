יום רביעי, 08.10.2025 שעה 13:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הפועל ב"ש, בית"ר ירושלים והפועל חיפה לדין

תובע ההתאחדות החליט להעמיד את שלוש הקבוצות לדין משמעתי, כאשר האדומים מהנגב והירושלמים יעמדו לדין גם על סעיף התפרצות לשדה המשחק. כל הפרטים

|
קהל אוהדי הפועל באר שבע באו לעודד את הקבוצה (מרטין גוטדאמק)
קהל אוהדי הפועל באר שבע באו לעודד את הקבוצה (מרטין גוטדאמק)

תובע ההתאחדות לכדורגל הודיע כי שלוש קבוצות יעמדו לדין משמעתי בעקבות אירועי האלימות ביציעים. הפועל חיפה תואשם בהתפרעות אוהדים ובפגיעה שנגרמה על ידם, בעוד הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים יעמדו לדין בגין עבירות חמורות יותר, התפרעות אוהדים, פגיעה על ידי אוהדים וכן התפרצות לשדה המשחק. הדיונים בשלושת המקרים יתקיימו ביום חמישי בשעה 13:00.

בדו"ח השופט במשחק של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב נכתב כי במהלך בדיקת השער במחצית המשחק, אוהד ב"ש ירק באופן בוטה על עוזר השופט עומר ברבירו ופגע בפניו.

בדקה ה-60 נזרקו 3 מקלות פלסטיק על כר הדשא מיציע ב"ש. בדקה ה-73 לאחר הבקעת הפנדל קפצו מספר אוהדים מהיציע הדרומי לאזור החיץ וכמעט הגיעו לכר הדשא. משקיף המשחק דיווח לשופט כי בדקה ה-82 נזרק מצית לעבר שוער הפועל תל אביב אסף צור, כשהמצית נפל על הדשא מהיציע הדרומי.

בדו"ח מהמשחק בין בית"ר ירושלים להפועל פתח תקווה צוין כי בדקה ה-35 אוהדי בית"ר זרקו מספר רב של חפצים ובהם כוסות, מצתים וסיגריות אלקטרוניות לתוך תחומי המגרש, שגם פגעו בשחקן הפועל פ"ת, ובסמוך לשופט ולעוזרו. זריקת החפצים נמשכה כשלוש דקות.

בדקה ה-57 נזרקו חפצים שונים כולל כוס שפגעה בשחקן הפועל פתח תקווה. בדקה ה-60 אוהד בית"ר פרץ למגרש לאחר הבקעת שער והתחבק עם השחקנים, ודקה אחר כך נזרק בקבוק ליטר וחצי ריק מהיציע המערבי לתחומי המשחק. בדקה ה-65 נזרקה כוס משקה לאה ובדקה ה-79 אחרי הבקעת עוד שער לבית"ר, אוהד נוסף פרץ אל הדשא.

