"שני חיזוקים בשרוול": פאס וצ'מה בדרך לריאל

צ’מה אנדרס וניקו פאס, אלה שני השמות במוקד בריאל מדריד לשנת 2026. מהלך שנועד להצעיר ולחזק את הסגל, ולהחזיר אליו מעט "דם מדרידאי" אמיתי. במקרה של ניקו פאס הדברים ברורים לחלוטין: במועדון כבר הודיעו לו שהם רואים בו חלק מהתוכניות לעונה הבאה. הבטחה, אמנם בעל פה בלבד, ללא חוזה כתוב, שהייתה אחת הסיבות לכך שטוטנהאם נאלצה לוותר עליו בקיץ האחרון, למרות שהגישה הצעה כספית עצומה.

זהו מקרה חם מאוד. ובינתיים, מי שלוקח תאוצה אמיתית הוא צ’מה אנדרס, ובעוצמה רבה. היכולת שלו בשטוטגרט מדהימה, ובריאל מדריד יודעים שכאשר מחפשים מחליף לטשואמני, יש להם מועמד אמיתי. בסופו של דבר, הכל מסתכם בשני עקרונות. הראשון, החשוב מכולם: הבלאנקוס סבורים שאין תחליף אמיתי לטשואמני.

יש בקבוצה קשרים שיכולים לשחק כקשרים אחוריים, כמו קמאבינגה או ארדה גולר, אך לא מדובר בעמדתם הטבעית. קשר אחורי נוסף בעמדה הזו נחוץ בדחיפות. כאן נכנסים לתמונה שני שמות: אדם וורטון וצ’מה אנדרס, אופציה יקרה לעומת אופציה חסכונית, אך קשר חדש “חייב להגיע בקיץ 2026”, כך לפי ‘אס’. העיקרון השני ברור וקצר: חוזהו של דני סבאיוס מסתיים ב־2027, כך שהקיץ הבא עשוי להיות מכריע בכל הנוגע להצעות שיגיעו לגביו.

דני סבאיוס (IMAGO)

בתוך ההקשר הזה עולים שמותיהם של אנדרס ופאס. צמד פרויקטים שמייצגים את דור ההמשך. מועמדותו של צ’מה אנדרס כבר אינה חלום, היא מציאות. הביצועים שלו בשטוטגרט מרשימים: הוא הפך לשחקן הרכב קבוע בקישור, הדיח את אנג’לו שטילר מההרכב, שיחק בשמונה מתוך עשרת המשחקים העונה, כבש שער והפגין מנהיגות. רק ביום ראשון האחרון, לדוגמה, רשם 94% דיוק במסירות, עשר חטיפות ושישה מאבקים מוצלחים.

מחירו מוערך בכ־10 מיליון אירו בלבד. יכולתו הביאה אותו לזינוק מהיר במיוחד, הוא ערך הופעת בכורה בנבחרת הצעירה של ספרד בספטמבר ושב לסגל גם באוקטובר. עם המספר 16 על הגב, הוא הפך לשחקן מפתח עבור המאמן דויד גורדו. בקיץ האחרון הוזמן על ידי צ’אבי אלונסו לסגל אליפות העולם למועדונים, אך לא שותף ולבסוף הושאל לשטוטגרט, ששילמה 3 מיליון אירו עבור 50% מזכויותיו.

ריאל מדריד שמרה על המחצית השנייה, והיא יודעת שכדי להחזירו תצטרך לשלם כ־10 מיליון אירו בלבד. בהתחשב בכך שכבר הרוויחה 3 מיליון, העסקה הסופית תעמוד על 6–7 מיליון אירו. "המחיר לעולם לא יהווה בעיה", נמסר מהמועדון.

צ'מה (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

צ’מה אנדרס בן 20, גובהו 1.90 מטרים והוא משחק כקשר אחורי ויכול לשמש גם כקשר מרכזי קלאסי, אך מאפייניו בולטים יותר בצד ההגנתי־ארגוני של המשחק, מנהל את הקצב מאחור, לא מהשליש הקדמי. סגנונו מזכיר יותר את טשואמני או רודרי. בריאל נהגו להשוות אותו לשני האחרונים בשל סגנון המשחק: שחקן טקטי, בטוח מאוד עם הכדור, ומצוין בחטיפות. גבוה, חזק ובעל איכויות מרשימות. בעונה שעברה נחשב לאחד השחקנים החשובים בקאסטייה, ובגרמניה כבר תפס מקום של קבע. כישרון, אופי, ו-DNA מדרידאי מובהק.

ניקו פאס, לעומת זאת, מוערך בכ־9 מיליון אירו. מצבו ברור עוד יותר, ריאל מדריד כבר הודיעה לו רשמית שהיא מתכננת להחזירו בקיץ 2026. שוב, התחייבות בעל פה בלבד, אך הוא כבר יודע שהוא חלק מהתוכניות. זו בדיוק הסיבה שנדחתה עליו בקיץ האחרון הצעה ענקית מטוטנהאם, 70 מיליון אירו, והוא העדיף להמתין עוד עונה אחת ולחזור לריאל כדי להגשים את החלום.

ניקו פאס (IMAGO)

בריאל מדריד יודעים את המספרים במדויק: 9 מיליון אירו להחזרתו ב־2026 או 10 מיליון ב־2027. בקיץ האחרון הייתה אופציה לרכוש אותו תמורת 8 מיליון בלבד, אך היא פגה. כיום הדרך חזרה עוברת דרך אותם 9 מיליון. סכום צנוע בהתחשב בכך שריאל קיבלה 6 מיליון עבור 50% מזכויותיו ב־2024. נכון לעכשיו, התכנון הוא שייכנס לנעליים של סבאיוס אם יעזוב, אך גם אם לא, הכוונה היא שפאס יחזור הביתה. זה כבר כמעט סגור.

העונה הוא רשם שלושה שערים ושלושה בישולים ב־619 דקות משחק בשישה משחקי ליגה, מספרים שמייצגים כוכב אמיתי. בעונה שעברה כבש שישה שערים ובישל תשעה (ב־35 הופעות). הביצועים הללו הקפיצו את מעמדו גם בנבחרת ארגנטינה הצעירה, והוא מועמד רציני לזימון למונדיאל הצעירים הקרוב. השהות שלו בקומו אפשרה לו לשחק הרבה, להציג את יכולתו ולהתבלט.

הפסגה לבנה! ויניסיוס מראה מי בעל הבית

כך מתגבש לו מבצע 2026 של ריאל מדריד: נחוץ מחליף לטשואמני, וניקו פאס כבר בתמונה. פאס הוא מהלך ברור ופשוט, אך בעמדת הקשר האחורי עדיין נותרו סימני שאלה. שם נכנס לתמונה צ’מה אנדרס, בעוצמה גוברת. אם וורטון לא ירד מ־80 מיליון אירו, הרי שאנדרס יכול לחזור תמורת 10 בלבד. הביצועים שלו רק מחזקים את מעמדו. “שני חיזוקים בשרוול, כדי להצעיר, לרענן ולחזק את הסגל. כדי להוסיף עוד דם מדרידאי אמיתי. צ’מה אנדרס וניקו פאס, לשנת 2026”, סיכמו ב’אס’.