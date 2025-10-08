יום רביעי, 08.10.2025 שעה 12:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אם יחליט לחזור: בני סכנין תעמיד לדין את יאסין

אין מניעה ששוער בני סכנין ימשיך לשחק במועדון למרות הצטרפותו לנבחרת הפלסטינית, אך הקבוצה צפויה להעמידו לדין מכיוון שיצא ללא אישור המועדון

|
עבד יאסין (עמרי שטיין)
עבד יאסין (עמרי שטיין)

שוער בני סכנין עבד יאסין שהצטרף אתמול לנבחרת פלסטין, שנמצאת בימים אלה באלג'יריה, יעמוד לדין משמעתי ברגע שיחזור לארץ, בגלל שלטענת סכנין השוער יצא ללא אישור המועדון.

אגב, בסביבתו של יאסין טוענים שהודעת זימון רשמית מצד נבחרת פלסטין לגבי זימונו של יאסין הגיעה למשרדי המועדון. בכל מקרה, רק אחרי 16 באוקטובר אם יחליט לחזור ולשחק בסכנין, התמונה לגבי עתיד השוער תתבהר.

נציין כי אין מניעה שיאסין ישחק בנבחרת פלסטין ובמקביל ישחק גם בליגה הישראלית. סכנין נמצאת בסיטואציה לא פשוטה לקראת המשך המשחקים, שכן עד שתתבהר התמונה לגבי עתיד השוער, הקבוצה תישען על מוחמד אבו ניל שריצה עונש הרחקה מול מכבי נתניה ויחזור לבין הקורות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */