אינטר מיאמי נפרדת משניים מהעמודים המרכזיים שלה, וגם מתכננת את העתיד: לאחר סרחיו בוסקטס, גם ג'ורדי אלבה הודיע רשמית על פרישה בתום העונה, וליאו מסי נותר בלי שניים מחבריו הקרובים ביותר על המגרש ומחוצה לו.

המגן הספרדי בן ה־36, שנחשב לאחד הטובים בדורו, הודיע כי יתלה את הנעליים עם סיום עונת ה־MLS הנוכחית. ההודעה הגיעה בהפתעה, במיוחד לאחר שבמאי חתם על הארכת חוזה עד 2027. "הגיע הזמן לסגור פרק משמעותי מאוד בחיים שלי", כתב ברשתות החברתיות. "אני עושה זאת מתוך שקט ושלווה, עם תחושת סיפוק גדולה, כי נתתי הכל בכל יום בקריירה שלי. עכשיו הגיע הרגע לפתוח פרק חדש".

מי שמיהר להגיב היה חברו הקרוב והשותף האגדי מהשנים בברצלונה, ליאו מסי:

"תודה, ג'ורדי. אתגעגע אליך מאוד. אחרי כל מה שעברנו יחד, יהיה מוזר להסתכל שמאלה ולא לראות אותך שם. מספר המטורף של בישולים שנתת לי לאורך השנים... מי עכשיו ייתן לי את המסירות האלה?"

ליאו מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

אלבה ומסי שיתפו פעולה במשך יותר מעשור, תחילה בברצלונה ולאחר מכן באינטר מיאמי, כשהקשר ביניהם, לעיתים כמעט טלפתי, הניב אין ספור שערים ובישולים. למרות תפקידו כמגן, אלבה היה חלק מרכזי בהתקפה של מיאמי: העונה סיפק 13 בישולים (שני רק למסי עם 17) וכבש חמישה שערים, כולל צמד במשחק האחרון מול ניו אינגלנד.

הפרישה שלו מצטרפת לזו של בוסקטס, שהודיע על החלטתו לפני כשבועיים. בכך מאבד מסי שניים מהחברים הקרובים אליו ומהעמודים המקצועיים שסביבם נבנתה אינטר מיאמי. יחד עם זאת, המועדון הרוויח גמישות כלכלית: שתי עמדות ‘designated player’ מתפנות לעונת 2026. לפי הדיווחים, אחת מהן תאויש על ידי רודריגו דה פול, שהשאלתו תהפוך לחוזה קבוע.

על פי גורמים בארה"ב, אינטר מיאמי כבר החלה בהכנות לעונה הבאה ונמצאת במגעים מתקדמים עם המגן הספרדי סרחיו רגילון (28), לשעבר בריאל מדריד, טוטנהאם ומנצ'סטר יונייטד, שצפוי להגיע בהעברה חופשית.

רגילון ומסי (IMAGO)

ההחלטה של אלבה נובעת משיקולים אישיים בלבד. מקורביו סיפרו כי הוא רוצה להקדיש יותר זמן למשפחתו, אחרי קריירה מפוארת שכללה 37 שערים ו־107 בישולים ב־605 הופעות עם ולנסיה וברצלונה. במדי ברצלונה זכה שש פעמים באליפות ספרד, בליגת האלופות, במונדיאל המועדונים ובשבעה גביעי המלך, וכן היה חלק מנבחרת ספרד שזכתה ביורו 2012 ובליגת האומות ב־2023.

כעת, מיאמי נערכת לעידן שאחרי "השלישייה הקטלונית", מסי, בוסקטס ואלבה. לואיס סוארס, בן ה־38, טרם החליט אם יפרוש או יאריך לעונה נוספת, ומסי עצמו צפוי להאריך את חוזהו למספר שנים נוספות, הודעה רשמית צפויה בקרוב.

בעוד מסי ימשיך להוביל את המועדון, הוא יעשה זאת ללא המגן שהבין אותו גם בלי מילים. כמו שאלבה עצמו אמר מוקדם יותר העונה: "לשחק עם ליאו גורם לי להיות שחקן טוב יותר. אנחנו מבינים אחד את השני רק במבט". נראה שעכשיו, בפעם הראשונה מזה יותר מעשור, מסי באמת ייאלץ להסתכל שמאלה, ולא לראות את ג'ורדי שם.