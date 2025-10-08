יום חמישי, 09.10.2025 שעה 19:12
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
5953-7232אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5345-6032אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2942-3333טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2758-3732אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6041-6033סן דייגו אפ.סי1
6035-6332ונקובר ווייטקאפס2
5937-6332FC לוס אנג'לס3
5837-5533מינסוטה יונייטד4
4947-5532סיאטל סאונדרס5
4443-3532אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4152-4932דאלאס8
4046-3632ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3862-5833סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2464-4232לוס אנג'לס גלאקסי15

"יהיה מוזר להסתכל שמאלה ולא לראות אותך"

מסי לג'ורדי אלבה שהכריז על פרישה בסיום העונה: "בישלת לי מספר מטורף של שערים לאורך השנים, מי ייתן לי את המסירות האלה?". וגם: התוכנית שאחרי

|
מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)
מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

אינטר מיאמי נפרדת משניים מהעמודים המרכזיים שלה, וגם מתכננת את העתיד: לאחר סרחיו בוסקטס, גם ג'ורדי אלבה הודיע רשמית על פרישה בתום העונה, וליאו מסי נותר בלי שניים מחבריו הקרובים ביותר על המגרש ומחוצה לו.

המגן הספרדי בן ה־36, שנחשב לאחד הטובים בדורו, הודיע כי יתלה את הנעליים עם סיום עונת ה־MLS הנוכחית. ההודעה הגיעה בהפתעה, במיוחד לאחר שבמאי חתם על הארכת חוזה עד 2027. "הגיע הזמן לסגור פרק משמעותי מאוד בחיים שלי", כתב ברשתות החברתיות. "אני עושה זאת מתוך שקט ושלווה, עם תחושת סיפוק גדולה, כי נתתי הכל בכל יום בקריירה שלי. עכשיו הגיע הרגע לפתוח פרק חדש".

מי שמיהר להגיב היה חברו הקרוב והשותף האגדי מהשנים בברצלונה, ליאו מסי:
"תודה, ג'ורדי. אתגעגע אליך מאוד. אחרי כל מה שעברנו יחד, יהיה מוזר להסתכל שמאלה ולא לראות אותך שם. מספר המטורף של בישולים שנתת לי לאורך השנים... מי עכשיו ייתן לי את המסירות האלה?"

ליאו מסי וגליאו מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

אלבה ומסי שיתפו פעולה במשך יותר מעשור, תחילה בברצלונה ולאחר מכן באינטר מיאמי, כשהקשר ביניהם, לעיתים כמעט טלפתי, הניב אין ספור שערים ובישולים. למרות תפקידו כמגן, אלבה היה חלק מרכזי בהתקפה של מיאמי: העונה סיפק 13 בישולים (שני רק למסי עם 17) וכבש חמישה שערים, כולל צמד במשחק האחרון מול ניו אינגלנד.

הפרישה שלו מצטרפת לזו של בוסקטס, שהודיע על החלטתו לפני כשבועיים. בכך מאבד מסי שניים מהחברים הקרובים אליו ומהעמודים המקצועיים שסביבם נבנתה אינטר מיאמי. יחד עם זאת, המועדון הרוויח גמישות כלכלית: שתי עמדות ‘designated player’ מתפנות לעונת 2026. לפי הדיווחים, אחת מהן תאויש על ידי רודריגו דה פול, שהשאלתו תהפוך לחוזה קבוע.

על פי גורמים בארה"ב, אינטר מיאמי כבר החלה בהכנות לעונה הבאה ונמצאת במגעים מתקדמים עם המגן הספרדי סרחיו רגילון (28), לשעבר בריאל מדריד, טוטנהאם ומנצ'סטר יונייטד, שצפוי להגיע בהעברה חופשית.

רגילון ומסי (IMAGO)רגילון ומסי (IMAGO)

ההחלטה של אלבה נובעת משיקולים אישיים בלבד. מקורביו סיפרו כי הוא רוצה להקדיש יותר זמן למשפחתו, אחרי קריירה מפוארת שכללה 37 שערים ו־107 בישולים ב־605 הופעות עם ולנסיה וברצלונה. במדי ברצלונה זכה שש פעמים באליפות ספרד, בליגת האלופות, במונדיאל המועדונים ובשבעה גביעי המלך, וכן היה חלק מנבחרת ספרד שזכתה ביורו 2012 ובליגת האומות ב־2023.

כעת, מיאמי נערכת לעידן שאחרי "השלישייה הקטלונית", מסי, בוסקטס ואלבה. לואיס סוארס, בן ה־38, טרם החליט אם יפרוש או יאריך לעונה נוספת, ומסי עצמו צפוי להאריך את חוזהו למספר שנים נוספות, הודעה רשמית צפויה בקרוב.

בעוד מסי ימשיך להוביל את המועדון, הוא יעשה זאת ללא המגן שהבין אותו גם בלי מילים. כמו שאלבה עצמו אמר מוקדם יותר העונה: "לשחק עם ליאו גורם לי להיות שחקן טוב יותר. אנחנו מבינים אחד את השני רק במבט". נראה שעכשיו, בפעם הראשונה מזה יותר מעשור, מסי באמת ייאלץ להסתכל שמאלה, ולא לראות את ג'ורדי שם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */