"הייתי בשני הצדדים, אוהב את הצד האדום יותר"

כבר כשהפועל תל אביב זכתה ביורוקאפ היה ברור שהיא תהיה ביורוליג, והרבה התרגשו מכך, אבל ישר דבר אחר עלה לראש: דרבי בבמה הגדולה ביותר בכדורסל האירופי. אז הדבר האחד הזה שעלה לראש הגיע, כי היום (רביעי, 21:05) השופט ירים לג’אמפ-בול, והפועל תל אביב תשחק נגד מכבי תל אביב במפגש היסטורי בסופיה, במסגרת המחזור השלישי.

האדומים ביצעו אמש את האימון המסכם למשחק, אחריו כל אחד חזר לדירה שלו, אכל, נח, והיום הלו”ז הוא בעיקר תדריכי וידאו, אימון קליעות בצהריים, מנוחה ושינה קצרה, ארוחת צהריים ולבסוף הגעה לאולם לקראת ההתמודדות. מי שלא ייקחו חלק ברגע המרגש הם ים מדר וברונו קבוקלו, שלא כשירים, הברזילאי בגלל הגב, והישראלי בגלל הניתוח להסרת התוספתן.

חוץ משניהם כולם כאן, אבל כמובן שלא כולם יכולים לשחק. צוות המאמנים החליט לרשום 15 שחקנים בסגל ליורוליג, כשיפתח זיו, סנדי כהן, עוז בלייזר ואיתי שגב לא נרשמו. מותר לרשום 16 בסך הכל, ואז ארבעה שינויים בסך הכל על חשבון ארבעה אחרים, אבל כרגע אין שינויים ויש 15. בטופס אפשר לרשום 12 למשחק, אז אם נשים בצד את מדר וקבוקלו, עוד שחקן אחד לא יתלבש.

"דרבי ראשון ביורוליג, אירוע גדול ומרגש'

אגב קבוקלו, במועדון חששו מאוד מכאבי הגב שלו ונראה שלא סתם. לאחר שלא הצליח לשחק באף שלב עד כה בעונה, בהפועל תל אביב בחנו את מצבו לעומק והברזילאי צריך לעבור ניתוח בגבו על מנת להפסיק את הכאבים. הפורוורד צפוי לעבור בקרוב את הניתוח, ולאחר מכן הוא צפוי להיות מושבת לתקופה ממושכת.

במשחק הראשון היה זה בר טימור שלא התלבש, ובמשחק השני הקפטן כן נרשם בסגל וגיא פלטין הוא שם שצפה מהצד, וגם הפעם הוא יישאר בחוץ כשטימור יהיה זה שייכלל בסגל. בכל מקרה, השניים לא עלו על הפרקט במשחק שבו כל אחד היה רשום. בכל מקרה, גם הרביעייה שלא בין 15 השמות כאן בסופיה, וכולם לוקחים חלק באימונים כמובן.

הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

במועדון מאמינים שהקושי בלא לרשום שחקנים ולגרום להם להיות אינטנסיביים באימונים יפחת ברגע שתשוחק הליגה, ואז כמעט כל הסגל יצליח לקבל דקות משחק. אגב ליגה, אז היא תצא לדרך עבור הפועל תל אביב ביום ראשון הקרוב, וביום שישי הקבוצה תעזוב את סופיה כדי להגיע לישראל בשביל לשחק נגד קריית אתא, ולאחר מכן היא תשוב לאירופה ותטוס לספרד, לקראת ולנסיה.

רגע עוצמתי מאוד קרה באימון המסכם של הפועל תל אביב, כאשר מנהל הקבוצה, איתי ברגר, עמד בתחילתו מול כולם בעיגול האמצע, נאם על ה-7.10 והמשמעות וסיים עם טון אופטימי בו אמר להם: “נקווה שבשנה הבאה, ב-7.10.26, נוכל לשחק בבית”. לאחר מכן, המועדון ביצע דקה דומייה לזכר כל הנרצחים באותו יום ומאז במלחמת חרבות ברזל.

הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

כריס ג’ונס דיבר לקראת ההתמודדות בהתרגשות רבה: “אני מרגיש שזה היסטורי, הייתי גם בצד השני ואני יודע איזו אנרגיה יש במשחק הזה. זה הראשון ביורוליג גם, אז אנחנו מצפים לאווירה נהדרת כאן. הייתי גם בצד הצהוב וגם בצד האדום, ואני אוהב את הצד הזה הרבה יותר. כמו שאמרתי, אנחנו מתרגשים. תהיה התרגשות אצל כולנו, אבל אנחנו מוכנים למשחק”.

על היכולת הטובה שלו: “יש לי חברים נהדרים שנותנים לי גיבוי, ניצחנו בלי קשר ליכולת האישית שלי וזה הכי חשוב. נגיע למשחק נגד מכבי עם אותן אנרגיות, אולי טיפה יותר מהרגיל בגלל המשחק, במטרה לצאת עם ניצחון. אני מכיר את המשחק הזה, האם אמרתי משהו לחדשים לגבי הדרבי? אני די בטוח שאפשר להרגיש את האנרגיה, אפשר להבין. זה דרבי ראשון ביורוליג, לא חושב שזה משהו שצריך להתכונן אליו, זה כבר שם. לחץ כפייבוריטים? אני לא חושב, אנחנו באים ומנסים להוציא לפועל את תוכנית המשחק, לעשות את מה שאנחנו עושים הכי טוב, ובכך לתת לנו צ’אנס טוב לנצח”.