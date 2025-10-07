הבעת אמון בהייטינחה: עוזר מאמן חדש לאייאקס

אייאקס הכריזה הערב (שלישי) על מינויו של עוזר מאמן חדש שהצטרף לצוות של ג’ון הייטינחה באופן מיידי. מדובר בפרד גרים, שהגיע ממחלקת הנוער של המועדון וינסה לעזור לצוות המקצועי להשיג תוצאות טובות יותר ולהציג יכולת כפי שרוצים לראות במועדון.

זוהי הבעת אמון ברורה במאמן ההולנדי, לאחר שהיו שמועות רבות על אי שביעות רצון ממנו ומאיך שהקבוצה שלו משחקת. גרים מביא איתו המון ניסיון וידע, שכן הוא החזיק בעבר במשרות אימון וניהול במגוון קבוצות.

בגזרת אוסקר גלוך, הוא מקבל דמות נוספת למערך המקצועי, כזו שתוכל לעזור לו להתקדם ואולי אף לזכות במקום של קבע בהרכב. יהיה מסקרן לראות כיצד המינוי הזה ישפיע על הישראלי בפרט ועל הקבוצה ההולנדית בכלל.