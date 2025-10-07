יום רביעי, 08.10.2025 שעה 04:12
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
226-188פיינורד1
1911-258פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1512-178אלקמאר4
1511-148כרונינגן5
1314-228ניימיכן6
1311-148טוונטה אנסחדה7
1312-138פורטונה סיטארד8
1010-158אוטרכט9
1014-148גו אהד איגלס10
1022-118ספרטה רוטרדם11
913-128הירנביין12
713-98וולנדם13
715-108טלסטאר14
714-88נאק ברדה15
715-78זוולה16
617-78אקסלסיור רוטרדם17
320-78הראקלס אלמלו18

הבעת אמון בהייטינחה: עוזר מאמן חדש לאייאקס

לאחר השמועות על אי שביעות רצון מהמאמן ההולנדי לאור התוצאות והיכולת של קבוצתו, במועדון בחרו להחתים את פרד גרים, שהגיע ממחלקת הנוער של הקבוצה

|
הייטינחה וגלוך (IMAGO)
הייטינחה וגלוך (IMAGO)

אייאקס הכריזה הערב (שלישי) על מינויו של עוזר מאמן חדש שהצטרף לצוות של ג’ון הייטינחה באופן מיידי. מדובר בפרד גרים, שהגיע ממחלקת הנוער של המועדון וינסה לעזור לצוות המקצועי להשיג תוצאות טובות יותר ולהציג יכולת כפי שרוצים לראות במועדון.

זוהי הבעת אמון ברורה במאמן ההולנדי, לאחר שהיו שמועות רבות על אי שביעות רצון ממנו ומאיך שהקבוצה שלו משחקת. גרים מביא איתו המון ניסיון וידע, שכן הוא החזיק בעבר במשרות אימון וניהול במגוון קבוצות.

בגזרת אוסקר גלוך, הוא מקבל דמות נוספת למערך המקצועי, כזו שתוכל לעזור לו להתקדם ואולי אף לזכות במקום של קבע בהרכב. יהיה מסקרן לראות כיצד המינוי הזה ישפיע על הישראלי בפרט ועל הקבוצה ההולנדית בכלל.

