החלטת ההחלטות? פרישה? לברון עבד על כולם

אתמול (שני) לברון ג’יימס הוביל לבאז גדול באינטרנט לאחר שהעלה טיזר לתוכנית ששודרה היום לה קרא “החלטת ההחלטות”, כשהדבר מתייחס כמובן ל”החלטה” המפורסמת שלו מ-2010, שם הודיע על המעבר למיאמי היט.

הספקולציות החלו לרוץ כשרבים חשבו שהשחקן שעוד כחודשיים יחגוג 41 עומד להודיע על כך שיפרוש בסוף העונה. למרות זאת, נראה שלברון הצליח לעבוד על כולם.

למעשה, הכל היה קמפיין פרסומי. שחקנה של לוס אנג’לס לייקרס הודיע על שיתוף פעולה עם חברת הנסי, אחת מיצרניות הקוניאק המובילות בעולם, שהוציאה ליין חדש עם שמו של לברון ג’יימס.

לרגע אחד כולם חשבו שאחד השחקנים הגדולים בתולדות ה-NBA יתלה את הנעליים אחרי שנים רבות, אך כרגע נראה שגם בעשור החמישי לחייו, הוא כאן כדי להישאר.