ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"ואן דייק צריך לומר לסלאח: 'אתה חייב לעזור'"

וויין רוני בביקורת על כוכב ליברפול: "הוא לא חוזר להגן, מול צ'לסי המגן שלו קיבל בראש - והוא עמד והסתכל. זה מדאיג, הוא נראה עבוד". וגם: סלוט

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)
מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

כוכב העבר של מנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, טוען שמוחמד סלאח לא עובד קשה מספיק בעוד ליברפול נמצאת במשבר עמוק. האנגלי אף האשים את כוכב נבחרת מצרים בכך שהוא נותן לאגו שלו לעמוד בפני טובת הקבוצה של ארנה סלוט.

במהלך תוכניתו "The Wayne Rooney Show", אמר רוני: "לשחקנים מהטופ יש אגו, וסלאח אחד השחקנים הטובים בליגה כבר הרבה זמן. אבל השבוע האחרון הראה משהו אחר. כשהכול הולך טוב, ואתה מבקיע שערים ומנצח - הקבוצה תבליג. אבל השבוע הייתי מערער על מוסר העבודה שלו.

"אנחנו יודעים שהוא לא תמיד חוזר אחורה להגן, אבל במשחק מול צ’לסי, המגן שלו קיבל בראש - והוא פשוט עמד והסתכל. הוא לא חזר אחורה לעזור, ושחקנים כמו ואן דייק ומנהיגים אחרים בחדר ההלבשה צריכים להגיד לו, ‘אתה חייב לעזור’. זה מדאיג – והוא נראה אבוד בשבוע האחרון”.

וירגוירג'יל ואן דייק (IMAGO)

רוני גם ביקר סלוט וטען כי הפגרה הבינלאומית מגיעה בזמן טוב עבורו. לדבריו, "המנג'רים הגדולים מבצעים התאמות. סלוט אולי היה צריך להבין שצ’לסי עושה לו בעיות באגף. תזיז את סלאח לאמצע, תשים את וירץ בצד, תשאיר את סלאח במקום שהוא עדיין יכול להבקיע – אבל תדאג שתהיה שם גם עבודה הגנתית. זה הזמן של ליברפול להסתכל פנימה, לחשוב מחדש. סלוט כבר עשה שינויים טקטיים, וזו הזדמנות עבורו לעצור ולנתח את הדברים”.

הדברים הללו מגיעים אחרי שליברפול איבדה את המקום הראשון בפרמייר ליג לטובת ארסנל, לאחר שני הפסדים לצ’לסי ולקריסטל פאלאס, והפסד נוסף בליגת האלופות לגלאטסראיי. המשחק הבא של המייטי רדס יגיע אחרי הפגרה מול היריבה המושבעת, מנצ’סטר יונייטד.

