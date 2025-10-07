"ברצלונה חייבת לשנות סגנון אחרי הדקה ה-75"

טוני קרוס נתן את דעתו על ברצלונה של האנזי פליק. הקשר הגרמני לשעבר של ריאל מדריד טוען שמדובר באחת הקבוצות הכי מהנות לצפייה באירופה, אך מוסיף שהאובססיה שלה לשחק תמיד באותו סגנון הופכת אותה לפגיעה במיוחד בדקות הסיום, אחרי הדקה ה־75, כאשר השחקנים סובלים מעייפות מצטברת. לדבריו, הוא לא רואה את בארסה זוכה בליגת האלופות.

“לבארסה יש אחד הסגנונות הכי מושכים באירופה, אם לא המושך מכולם, אבל אני חושב שהם לוקחים יותר מדי סיכונים. ביום חלש של פדרי, לאמין ימאל או ראפיניה, כל יריבה יכולה לפגוע בהם ולנצח. בעונה שעברה זה קרה להם מול אינטר, והשנה, אם זה בשמינית, ברבע, בחצי או בגמר, בשלב מסוים הם ייתקלו ביריבה כזו שתוציא אותם. זה יקרה להם בליגת האלופות, אבל לא בליגה, כי שם הם דומיננטיים מדי”, ניתח קרוס.

הגרמני סבור שקבוצתו של פליק חייבת לדעת לשנות סגנון משחק ברגעים המכריעים: “מהדקה ה־75 ואילך רואים שהשחקנים עייפים יותר, ושאין שינוי טקטי בסגנון, אין ניסיון לסגור שטחים בצורה אחרת. כשאתה עייף ולא משנה את אופן המשחק שלך, זה נהיה בולט מאוד עד כמה אתה חשוף”.

טוני קרוס ופדרי (רויטרס)

קרוס התייחס לדבריו במסגרת הפודקאסט Einfach mal Luppen שבו דיבר על אירועים אקטואליים בעולם הספורט, ולא היסס להביע את דעתו על הסגנון הנוכחי של ברצלונה. הקשר לשעבר של ריאל מדריד לא פגש את בארסה באף משחק בעידן פליק החדש, אך לדבריו, ״גם מבחוץ רואים שקבוצה כזו חייבת לדעת מתי לשנות קצב כדי להישאר תחרותית באמת״.