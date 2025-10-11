"בהחלט יכול לשחק גם בקבוצות הגדולות בארץ"

אמין סטיבנס יהיה בן 35 בסוף החודש. הוא מתחיל כאן בישראל, ביום ראשון את עונתו החמישית הרצופה, כשלפני כן (2018/19) הוא שיחק עוד עונה בקריית מוצקין, בליגה הלאומית. סטיבנס העמיד מספרים גבוהים בכל עונה ששיחק פה, בין אם זה בלאומית או בליגת העל. המספרים שלו נשארו יציבים למדי בכל עונה והוא מרגיש שכשהוא משחק, הדברים יותר תלויים בו, מאשר ביריבות. בעונה האחרונה, במכבי רמת גן, הוא העמיד ממוצעים של 17.7 נקודות ו-7.5 ריבאונדים, למרות פציעה לא פשוטה ברגל, שהשביתה אותו לכחודש וחצי.

ברזומה של סטיבנס בישראל יש לו בחירה כשחקן העונה בליגה הלאומית (21/22) וחמישיית העונה בליגת העל (עם קריית אתא, עונת 2023/24). בראיון מיוחד ל-ONE, לקראת פתיחת הליגה, הוא מספר על האמונה בעצמו, על ההבדלים בין ליגת העל לליגה הלאומית (תתפלאו, הוא לא רואה הבדל גדול ברמה), על כך שלדעתו מקומו בקבוצות הגדולות שיש לנו, על כך שהוא נהנה בישראל, למה בחר בראשון לציון ומה הוא רוצה להשיג העונה.

שיחקת בלאומית, בעונת 2018/19 עוד שיחקת בקריית מוצקין ואחר כך חדרת לקריית אתא, שוב בלאומית. האם הרגשת אז שאתה יכול לשחק פה גם בליגת העל. למה בעצם לא עשית את זה קודם?

"בהחלט יכולתי לשחק בליגת העל כבר קודם. זה היה פשוט מקרה של סוכן לא טוב. החוזה במוצקין גם היה בחצי מהשכר שקיבלתי אחר כך באתא. חד משמעית, עבודה לא טובה של סוכן".

אמין סטיבנס (חגי מיכאלי)

כשעלית עם קריית אתא, היו לך הצעות אחרות מליגת העל?

"בכנות? לא. קריית אתא נתנה לי את ההזדמנות לעלות איתה. קבוצות אחרות לא בדקו. הסוכן שהיה לי אז בכלל לא פנה לקבוצות אחרות בליגת העל. היו לי יחסים טובים עם שרון (אברהמי, מאמן קריית אתא אז, ג.ק) והוא דיבר איתי והחלטתי להמשיך שם. באותו הזמן רציתי להיות במקום שנוח לי, ליהנות. לא להיות תחת הלחץ של הבחור הזה, שהגיע מליגה שנייה וצריך להוכיח, אלא להיות במקום שמאמין בי".

תאר לי את ההבדלים בין הליגות? הבדלי הרמה גבוהים?

"אני אפתיע אותך: אני לא חושב שההבדלים כאלה גדולים. אני חושב שבהרבה מקרים הזרים שמגיעים לליגה השנייה מוכשרים יותר באחד על אחד, כי בלאומית יש רק שני זרים, אז הם צריכים להיות הכוכבים ולהוציא לפועל, לסחוב משא כבד יותר. בליגת העל, עם חמישה זרים, קבוצה יכולה גם להחתים רול פליירס. זה לא אומר שהם לא שחקנים טובים, אלא שהם לא תמיד חייבים להיות כוכבים בקבוצות שלהם".

“בלאומית הרגשתי שהשומרים שלי היו מנסים לשחק איתי מלוכלך. הייתי צריך לתת 20, 25 נקודות בכל משחק. אני מבחינתי הבאתי את אותו קילר אינסטינקט לליגת העל. בסך הכל ברור שהרמה בליגת העל גבוהה יותר, צריך להיות שם חכם יותר, כי יש קבוצות שיענישו אותך על כל טעות. אבל בישראל, באופן כללי, בשתי הליגות, נותנים לך לשחק יותר בחופשיות, מאשר בליגות אחרות באירופה. אז כשמגיעים לפה שחקנים מוכשרים ונותנים להם לשחק- הם יביאו את הכישרון שלהם לידי ביטוי".

"השומרים שלי ניסו לשחק איתי מלוכלך". סטיבנס (חגי מיכאלי)

הסגנון שלך לפעמים גורם לזה להיראות כאילו קל לך במשחקים. זה באמת ככה?

"(צוחק). כן, לפעמים אני באמת מרגיש ככה. אני פשוט יודע מה אני רוצה לעשות ומה אני צריך לעשות. אני בשלב בקריירה שאני פשוט יודע מה צריך לעשות, אני בקצב שלי ונותן למשחק לבוא אלי. אז אני לא רוצה להישמע שחצן ולהגיד שקל לי, אבל כששומרים על קצב קבוע ויודעים מה רוצים לעשות, הכל זורם טוב יותר".

בקריית אתא הפכת לקפטן. לא הרבה פעמים שחקן זר משמש כקפטן של קבוצה ישראלית. איך זה גרם לך להרגיש?

"אחרי שנתיים בקריית אתא, עוד לפני סוף העונה, דיברתי עם אלדד בנטוב (אז עוזר המאמן, היום המאמן, ג.ק) ואמרתי לו: ‘תביא לי שחקנים צעירים ואני אנהיג אותם’. לא חשבתי שייקחו אותי ברצינות, אבל אז בקיץ הגיעו הרבה ישראלים צעירים ומוכשרים: בן שרף, רז אדם, גיא פלטין. גם האמריקאים שהגיעו היו צעירים. אז אני פשוט השתדלתי להנהיג ולשמש להם דוגמה. זה היה כבוד גדול וזה מה שניסיתי לעשות שם ואני גאה במה שהצלחתי לעשות ובמה שהשגנו כקבוצה בעונה ההיא (2023/24, ג.ק). זו הייתה עונה נהדרת".

אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)

נדבר רגע על רמת גן: גם שם המשכת להצטיין. למה לא המשכת שם?

"זאת באמת שאלה טובה. הם לא משתתפים באירופה השנה, אז אולי זה הרחיק אותי מהם והסוכן שלי כבר דיבר עם קבוצות אחרות. היו כאלה שהטילו בי ספק, בגלל הפציעה שעברתי ולא רציתי מקום שיהיה חסר סבלנות איתי ולא ייתן לי את הזמן להתאושש מהפציעה".

מבחינה מקצועית נטו, ראשון היא עולה חדשה, אמנם עם עבר מפואר, אבל כרגע גם היא לא באירופה וזו לא קפיצת מדרגה מרמת גן.

"אתה צודק, אבל אני אוהב מה שראיתי בבנייה של הקבוצה ובדרך שלה. אני מאוד מאמין במה שבונים כאן".

אתה מסתכל על הקבוצות הגדולות, על הגבוהים שלהן. האם אתה אומר לעצמך שאתה יכול לשחק גם אצלן?

"בכנות? בהחלט כן. אני מסתכל על הגבוהים של הקבוצות האלה ואני לא פחות טוב מהם. אבל אני יודע שהם מחפשים שם חבר'ה צעירים יותר ואתלטיים יותר. אני בהחלט יכול לשחק ברמה הזאת כי יש לי איי קיו כדורסל גבוה ואני מבין את המשחק".

אמין סטיבנס (חגי מיכאלי)

מול מי הכי קשה לך להתמודד בליגה?

"אם אתה מדבר על שחקן, אז אין כזה. יש קבוצה אחת, שתמיד יותר קשה לי נגדה, אבל אני לא אגיד לך מי זאת, שלא יידעו את זה (צוחק)”.

לאן אתה מצפה להגיע עם הקבוצה השנה? למה אתה מצפה מעצמך?

"מעצמי אני מצפה להנהיג. לתת מהניסיון שלי ולהמשיך לעשות את מה שאני יודע. יש לנו קבוצה טובה מאוד לדעתי ואנחנו מכוונים גבוה. חדר ההלבשה שלנו טוב ומגובש ואני מרגיש שאנחנו הולכים להדהים הרבה אנשים השנה, כמו שעשינו בקריית אתא".

מה זה גבוה? פלייאין?

”פלייאין זה המינימום. אני רוצה 1-6. להגיע לפלייאוף באופן אוטומטי".

עם מי אתה הכי נהנה לשחק בקבוצה?

“אנחנו קבוצה חדשה. אני עוד מתרגל להתאמן ולשחק עם החברים החדשים שלי. את ג'יי ג'יי קפלן אני מכיר כמובן עוד מקריית אתא ונהדר לשחק איתו שוב. הוא היה אז רוקי בישראל ומדהים לראות איך הוא התפתח והתקדם משנה לשנה. באיזשהו אופן אני גאה בזה. מרגיש שיש לי חלק בזה".

ג'יי ג'יי קפלן (חגי מיכאלי)

ספר משהו שאנחנו לא יודעים עליך?

"בכנות, אני לא באמת יודע מה לענות על זה. לא בא לי שום דבר לראש".

זו השנה החמישית הרצופה שלך בישראל ולפני כן היית פה עוד עונה, לפני שש שנים. שיחקת גם בבלגיה ובצרפת, מה גרם לך להתחבר דווקא לישראל?

"כמו שאמרתי, אני בשלב בקריירה שחשוב לי שיהיה לי נוח. אני אוהב את סגנון המשחק כאן ואת סגנון החיים. לחיות פה במרכז הארץ, קרוב לתל אביב, שיש לאן לצאת לבלות, זה טוב לאופי שלי. כל הדברים האלה יחד גורמים לזה שנשארתי כאן, גם בתקופה קשה כמו שעוברת על ישראל בשנתיים האחרונות".

אתה בחור שאוהב לבלות הרבה או להישאר בבית?

"אני בן אדם שאוהב להיות בבית, אבל כשכבר רוצים לצאת לבלות, זה נחמד שיש לאן. אני אוהב פה את החופים, את המסעדות. סגנון החיים שאני חי פה מאוד דומה למה שהיה לי בארצות הברית, אז זה עושה את זה קל יותר עבורי להיות רחוק מהבית".

אמין סטיבנס (חגי מיכאלי)

אתה מרגיש כבר ישראלי? למה באופי הישראלי אתה מתחבר ולמה פחות?

"אנשים פה בהחלט אומרים לי שאני כבר ישראלי. אני אוהב להיות כאן. נוח לי כאן. יש לי פה הרבה חברים ואנשים שאני מכיר. נשארו לי חברים גם מהתקופה שלי בקריית מוצקין ובקריית אתא. בהחלט נוח לי לחיות כאן. זה באמת משוגע שאני כאן כל כך הרבה שנים ומרגיש בבית".

לא התראיינת הרבה בתקופה שאתה בישראל. למה זה? אתה לא אוהב להתראיין?

"בכנות? לא פנו אליי יותר מדי. אין לי שום בעיה להתראיין. בכל פעם שפנו אלי לדבר, לא הייתה לי שום בעיה עם זה. אולי אני לא מעניין אתכם מספיק (צוחק)?"