יום שלישי, 07.10.2025 שעה 11:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דראפיץ' בדרך החוצה, אך טרם סיכם על פיצוי

הקבוצה שצברה עד כה נקודה אחת בלבד מ-18 בליגת העל בדרך להיפרד מהמאמן. דראפיץ' טרם סיכם עם בסול על הפיצוי שיקבל. מנחם קורצקי מועמד להחליפו

|
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
סלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

מאמן בני ריינה סלובדאן דראפיץ' בדרך החוצה מהקבוצה, אך טרם סיכם על גובה הפיצוי. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מיד עם סיום המשחק של ריינה באשדוד התקבלה החלטה עקרונית להיפרד מהמאמן אחרי שבמאזנה של הקבוצה יש נקודה אחת מתוך 18 אפשריות.

ההפסד לאשדוד היה הקש ששבר את גב הגמל בדרך למהלך לנסות ולסיים את תפקידו של המאמן. לאורך כל הימים האחרונים דראפיץ' הבין וקרא את המפה שהוא שייאלץ לעזוב את תפקידו. דראפיץ', באמצעות סוכנו צחי שלטי, ניהלו מו"מ מול סעיד בסול לגבי גובה הפיצוי, אבל הדברים לא ממש הסתדרו דבר שמעכב נכון לעכשיו את ההודעה הרשמית על סיום דרכו של המאמן.

גם השחקנים לא התאמנו בראשון ושני וקיבלו הודעה שעליהם להתייצב הבוקר בשעה 09:30. דראפיץ' גם כן הגיע, אך לא העביר את האימון. המאמן עובר בשנים האחרונות חוויות לא נעימות בלשון המעטה כמאמן. זה קרה לו בעירוני קריית שמונה, בסכנין בעונה הקודמת ועכשיו בבני ריינה.

בקבוצה הצפונית היו משוכנעים שדראפיץ' יצליח להוביל את הקבוצה למקומות הרבה יותר טובים, אבל בניית הסגל המאוחרת, שיטת המשחק ובחירת חלק מהשחקנים לא צלחה והקבוצה הלכה מדחי לדחי ונמצאת במעמקי הטבלה עם נקודה אחת בלבד.

אחד המועמדים לאימון הקבוצה הוא מנחם קורצקי שהיה בסיטואציה דומה בעונה הקודמת כאשר החליף את דראפיץ' בסכנין והצליח להשאיר את סכנין בליגת העל, אבל נאלץ לשמוע בסופה של אותה אינו שאינו נכלל בתוכניות של סכנין ומי שהחליף אותו היה שרון מימר שהגיע מבני ריינה.

