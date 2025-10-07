ואן באסטן: עכשיו יש באייאקס גמדים וליצנים

מרקו ואן באסטן, אחד מגדולי שחקני אייאקס בכל הזמנים, ביקר בחריפות את המועדון לנוכח המשבר שלו והביע תסכול עמוק ממה שהוא תופס כהידרדרות מתמשכת. "כל האנשים עם הבנה אמיתית כבר לא שם, עכשיו יש שם גמדים וליצנים", תקף חלוץ העבר במהלך הופעתו בתוכנית ‘רונדו’ בטלוויזיה ההולנדית, “זה לא עובד. אם זה המצב כבר חמש שנים, אז באמת יש בעיה”.

אייאקס נראית רע ממפתיחת העונה תחת המאמן ג’ון הייטינחה ויש לה ניצחון בודד בחמשת המשחקים האחרונים, ובמחזור האחרון אוסקר גלוך הציל אותו מהפסד עם שער שוויון דרמטי ב-3:3 מול ספרטה רוטרדאם בדקה ה-97.

זו לא הפעם הראשונה שוואן באסטן מבקר את אייאקס, אבל זו הביקורת החריפה ביותר שלו כלפי המועדון – והיא הופנתה בעיקר כלפי המנהל הטכני, אלכס קרוס. "הוא התחיל לפני שנתיים", אמר ואן באסטן, "חשבתי שמישהו שהיה סוכן שחקנים בטח מבין איך הדברים עובדים. אבל עד עכשיו הוא לא מראה שום דבר. ואן באסטן. גם עוזר מאמן ויטסה, תיאו יאנסן, לא התרשם מהתפקוד של קרוס ואמר בפאנל בטלוויזיה ההולנדית: "אני חושב שתמיד צריך לידו מישהו שבאמת מבין כדורגל”.

בפאנל התארח גם ג'ון ואנט סחיפ, מאמן אייאקס לשעבר, שאקס הפועל ת"א, מייקל ולקאניס, שימש כעוזרו במועדון ההולנדי. "כשזה עבד, זה היה עם אוברמארס, ואן דר סאר וטן האח - שלישייה שעשתה עבודה מדהימה. אז כן, זה מה שצריך", אמר ואנט סחיפ.

היו ימים. ואן דר סאר ואוברמארס (רויטרס)

למעשה, ואנט סחיפ היה אמור להישאר באייאקס בתפקיד מקצועי, אך בסופו של דבר זה לא יצא לפועל. "בשלב מסוים התפקיד כבר לא היה קיים", הוא סיפר, "חתמתי על ההסכם, הייתי אמור להיות איש מקצוע ליד מוריס סטיין (המאמן לשעבר), לתמוך בקלווין דה לאנג ובהונטלאר, לשמש כחוליה מקשרת. אחר כך הוצע לי תפקיד אחר שפחות עניין אותי, והחלטנו להיפרד בהסכמה”.

ואן באסטן לא הסתיר את אכזבתו מכך שוואנט סחיפ לא נשאר. "הוא יודע איך הדברים עובדים באייאקס, איך מתנהלים בטופ, ואז שולחים אותו הביתה”, אמר ואן באסטן. ואנט סחיפ הדגיש בתגובה: "לא שלחו אותי, פשוט לא הסכמתי לתפקיד השני שהוצע לי".

מייקל ולקאניס וג'ון ואנט סחיפ (האתר הרשמי של אייאקס)

רוד חוליט הציע את שמו של הנק טן קאטה, עוזרו לשעבר של פרנק רייקארד, כמי שיכול לתרום מהידע שלו. "הוא יכול להיות יועץ טוב, אני חושב שהוא אפילו ירצה”, אמר חוליט. לעומת זאת, ואן באסטן הבהיר כי הוא עצמו לא מתכוון לעזור. "לא, אני לא אעשה את זה", קבע. לואי ואן חאל דווקא כן מעורב, אך המשתתפים בשולחן הודו כי אין להם מושג מה בדיוק תפקידו של מאמן העבר, ומה ההשפעה האמיתית שלו על המועדון שנמצא בניסיון התאוששות מתמשך.