"היחס לגלוך מוכיח שהתפקיד גדול על הייטינחה"

הביקורות בהולנד על ג’ון הייטינחה מגיעות לשיא חדש, אחרי תיקו נוסף של אייאקס מול ספרטה רוטרדם (3:3). בתקשורת המקומית נכתב כי “הקבוצה נראית אבודה, והמאמן פשוט לא מסוגל לנהל את השחקנים”. במוקד הביקורת, ההחלטה להשאיר את אוסקר גלוך על הספסל, מהלך שהוגדר על ידי אחד מכלי התקשורת כ“בלתי ניתן להצדקה”.

באתר ‘Ajax Showtime’ נכתב: “זה היה צריך להיות המשחק האחרון של הייטינחה כמאמן אייאקס. כל מי שיש לו טיפת היגיון מבין שהמצב לא יכול להימשך. הפגרה הבין-לאומית היא הזמן המושלם לשים לזה סוף”. העורך ברנט תומאסן הוסיף: “הייטינחה לא מתאים לתפקיד הזה. כל משחק רק מחזק את התחושה שאין כאן תכנית, אין שיטה, ואין מנהיגות”.

על תפקודו של גלוך נכתב בחריפות: “להשאיר את גלוך מחוץ להרכב זה פשוט לא ניתן להסבר. כן, הוא לא היה טוב מול מארסיי, אבל מי היה? אתה לא יכול להצדיק הרכב שממשיך עם קלאסן בעמדה מספר 10 רק כי ‘יש לו יותר רגליים’, בזמן שאתה משאיר על הספסל את השחקן הכי יצירתי שלך. שני המצבים שגלוך יצר אחרי שנכנס, שער ובישול, הם ההוכחה שחייבים לבנות עליו. העובדה שהוא שוב שימש כמחליף היא הוכחה שהמאמן הזה לא מסוגל לנהל את הקבוצה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

גם כלי תקשורת נוספים הצטרפו לביקורת. בעיתון Het Parool נכתב כי “המצב הגיע לנקודת רתיחה. אם הייטינחה ילך, קרוב לוודאי שגם המנהל אלכס קרוס ייאלץ לעזוב, משום שהוא זה שהצדיק את המינוי מלכתחילה. אבל זהו מחיר שאייאקס חייבת לשלם. להמשיך כך יהיה גרוע יותר”. בעיתון הוסיפו כי “אם זה המאמן שנבחר לייצג את הדרך החדשה של אייאקס, אז הדרך הזו נכשלה עוד לפני שהתחילה”.

באתר ‘Voetbal International’ נכתב על תחושת הייאוש במועדון: “הקבוצה נראית כאילו נשלחת למגרש בלי שום הנחיה מקצועית. בכל פעם שיש קושי, השחקנים קורסים. מאמן מודרני אמור להרים קבוצה כזו, לא לשקוע יחד איתה”. עוד הוסיפו: “אפשר לדבר על טעויות שיפוט או על פציעות, אבל כשמאמן לא מסוגל למצוא מקום לשחקן כמו גלוך בהרכב, זה אומר הכל על הכיוון שהמועדון הולך אליו”.

אוסקר גלוך מקבל הוראות מג'ון הייטינחה (IMAGO)

בסיום נכתב כי “זה כבר לא עניין של נקודות, אלא של כבוד. גלוך הראה שהוא אחד השחקנים הבודדים שמסוגלים לשנות משחק, והייטינחה, שוב, לא הבין את זה. הגיע הזמן שהנהלת אייאקס תפסיק עם ההסברים ותפעל. כל דקה שהייטינחה נשאר בתפקיד, הנזק למועדון רק גדל”.