"התגלתה הנוסחה לעצור את ברצלונה של פליק"

נובמבר היה חודש רע לברצלונה של האנזי פליק בעונה שעברה. ועכשיו הכאוס הזה הגיע מוקדם יותר בלוח השנה. זהו, בפרפרזה למה שאמר המאמן הגרמני לפני שנה, "אוקטובר המחורבן". אוקטובר "מחורבן" לקבוצה שפגשה בשני מאמנים בתוך ארבעה ימים בלבד, שפתחו את המחברת של מאמן ברצלונה.

“קודם לואיס אנריקה, אחריו אלמיידה. שני מאמנים שהצליחו לשבש את הקבוצה במידה כזאת שלא רק גרמו לשני הפסדים, אלא גם עיוותו את משחקה של האלופה, ששילמה על הרפיון ההגנתי וספגה שישה שערים, רובם באותה צורה, הותירה שטחים אדירים כדי שפ.ס.ז’ וסביליה יקצרו את שללן”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

“גם המאמן הספרדי וגם הארגנטינאי הצליחו להפשיט את בארסה מעצמה עד כדי הפיכתה לקבוצה וולגרית. לא כל כך במונז'ואיק כמו בסאנצ'ס פיחואן, שם השערים נפלו באופן טבעי כי זו לא הייתה ברצלונה הרגילה. דבר כזה לא נראה בעבר. ללא ספק, זו התבוסה הקשה ביותר של הגרמני מאז שהגיע לבלאוגרנה ביוני 2024”, הוסיפו.

“בארסה הגיעה לסביליה כאילו עדיין נמצאת על ההר האולימפי, מתאבלת על השער, על השער המתסכל של פ.ס.ז’ בדקות הסיום. היא נשארה במונז'ואיק, וברצלונה לא הצליחה לבצע מהפך ב־40 דקות נוראיות, נשארה בחיים בזכות ההצלות של שצ'סני ושערו של רשפורד בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. אבל קרה לה בדיוק מה שקרה מול פאריס. לואיס אנריקה ידע איך לחנוק את משחקה של בארסה אחרי שעברו 30 הדקות הראשונות”, הסבירו ב’ספורט’.

“הקישור טובע”

“אלמיידה, מנגד, שלט במשחק כשהורה על שמירה אישית משולשת בקישור עם אגומה, מנדי וסו, שמחקו את פרנקי דה יונג המותש, את פדרי המיוסר ואת דני אולמו שנעלם. זה לא היה רק עניין פיזי. למעשה, זו הייתה בעיה של כדורגל”, טענו בקטלוניה. "הם שיחקו אחד על אחד, באגרסיביות רבה, ולא היו לנו פתרונות להוצאת הכדור", הודה אחר כך מאמן בארסה. זו הייתה, אם כן, בעיה חמורה כי הקבוצה של פליק לא הופיעה למחצית הראשונה. והיא הזניחה את חובותיה ההגנתיות בדקות הסיום של המחצית השנייה, וקיבלה את העונש הכואב ביותר עבור המאמן.

האנזי פליק (IMAGO)

בארסה לא הופיעה ב־45 הדקות הראשונות, מסוחררת מהזיכרון של פ.ס.ז’, ומאבקת את האבק ממשחקי ה"נובמבר המחורבן". בשני משחקים, בארסה ספגה שישה שערים. ו־50% מהם הגיעו בדקה האחרונה, כשהקבוצה מגנה באופן רעוע.

כך כבש גונסאלו ראמוס (דקה 90), וקבע 1:2 לצרפתים. גם קארמונה (1:3, דקה 90) ואקור אדמס (1:4, דקה 90+6) הגיעו. לואיס אנריקה גמר את המשחק בתוספת הזמן. אחר כך אלמיידה פירק את הקטלונים בתחילת המשחק ובסופו, במשחק שהותיר דימוי מעוות של ברצלונה. קבוצה בלתי מזוהה שכפי שפדרי הודה, לא ידעה מה לעשות עם הכדור.

פדרי (IMAGO)

זו התבוסה הגדולה ביותר אחרי רצף של הפסדים רצופים, דבר שקרה רק פעם אחת בעונה שעברה. ולא, זה לא היה באותו נובמבר, אלא בדצמבר, כאשר לגאנס (0:1) ואתלטיקו (1:2) לקחו את הנקודות והשאירו את בארסה לחג מולד מדאיג.

“בלי נקודות ייחוס”

“הכול הגיע מוקדם העונה כשלקבוצה אבדו המצפנים. אפילו פליק הודה שהופתע מהחלפת המערך של אלמיידה, שנטש את שלושת הבלמים ואימץ 4-3-3 נועז ואמיץ כדי להפשיט את בארסה מזהותה. והוא הצליח. הוא גם הפשיט ממנה את יכולת המרד, כשפדרי ודה יונג לא לקחו חלק במשחק”.

מתיאס אלמיידה (IMAGO)

עם זאת, פדרי הוא שסיפק הגבהה יפה (ומדויקת) לרשפורד כדי להחיות את תקוות בארסה. לא היו חדשות מההולנדי בסאנצ'ס פיחואן, וגם לא מדני אולמו. וברגעים האחרונים, אפילו כשעל הלוח 2:1, בחר פליק להציב את כריסטנסן כקשר אחורי בעוד שמארק קאסאדו לא שיחק דקה.

“לכן לא הייתה לו שום שליטה במרכז השדה. לא היה לו דיוק לקבוצה שראתה את לבנדובסקי, מלך השערים שלה, מחמיץ פנדל. יתרה מכך, לא הייתה תגובה על הדשא, המומה מהבלגן שיצר עוד לפני שהקבוצה עלתה לשחק”, נטען בספרד.

"יצאנו מנומנמים", הודה פאו קוברסי, שהתלונן כי לקבוצה חסרה ה"עוצמה" שהיריבה שלה ראויה לה. וגם התפאורה. לא הייתה תגובה גם מהספסל, כשפליק מתגעגע לרשימת הנעדרים הארוכה (ז'ואן גארסיה, פרמין לופס, גאבי, לאמין ימאל, ראפיניה, בין היתר) שמחלישה את עמוד השדרה של עבודתו.

קוברסי (IMAGO)

עד לנקודה הזאת, תוך שהוא מזכיר את הפצועים בחדר העיתונאים של הסאנצ'ס פיחואן, פליק מעולם לא נשמע מדבר כך קודם, שכן מצפה לו הרבה עבודה אחרי פגרת הנבחרות. עליו להגדיר מחדש את בארסה פעם נוספת.