בארה"ב רומזים: הפוסט של לברון - מהלך שיווקי

סערה בעולם ה-NBA. לברון ג'יימס הצית גל שמועות עצום ברשתות החברתיות כשהעלה סרטון מסתורי עם הכיתוב “The Decision of all Decisions”, "ההחלטה של כל ההחלטות". במבט ראשון, נדמה היה שהכוכב הוותיק עומד להודיע על פרישה מהמשחק, והציפייה לשעה שנקבעה, הערב (שלישי, 19:00) הפכה את האינטרנט לסוער במיוחד.

הפוסט, שנושא גם את ההאשטג #TheSecondDecision, הזכיר מיד לאוהדים את הרגע האייקוני מ-2010, אז הודיע ג'יימס בשידור טלוויזיוני על מעברו מקליבלנד למיאמי היט. הפעם, הסרטון מראה את לברון צועד לעבר כיסא ריק באולם כדורסל ומתיישב מול אדם נוסף, שחוזר על הפורמט המוכר מהראיון ההוא עם ג’ים גריי, מה שגרם לאוהדים לחשוב שמדובר בסגירת מעגל.

לברון ג'יימס (צילום מסך)

אך לא כולם השתכנעו שמדובר בפרישה. העיתונאי ברט סיגל מ-ClutchPoints צינן את ההתלהבות וכתב: "למי שתוהה, ללברון יש חוזה גדול עם אמזון, ופריים דיי מתחיל מחר. זה לא צירוף מקרים". לפי ההערכות, הפוסט הדרמטי עשוי להיות חלק מקמפיין פרסומי רחב עם ענקית המסחר המקוונת.

ובכל זאת, ההשפעה המיידית הייתה מוחשית מאוד. מחירי הכרטיסים למשחק הבית האחרון של הלייקרס בעונה הרגילה מול יוטה ג'אז זינקו, מהמינימום של 85 דולר ל־445 דולר תוך שעות ספורות בלבד. נראה שהאפשרות שזו תהיה הופעתו האחרונה של לברון בלוס אנג'לס גרמה לאוהדים לרוץ ולקנות.

במסיבת העיתונאים של הלייקרס מוקדם יותר השבוע, ג'יימס נשאל ישירות על עתידו ונמנע מלהכריז הכרזה ברורה. "אני נרגש לקראת עוד עונה שבה אני יכול לשחק את המשחק שאני אוהב", אמר. "אבל אני גם מבין שהסוף קרוב יותר משהייתי רוצה. אני פשוט לא יודע מתי זה יקרה".

לברון ג'יימס (IMAGO)

למרות גילו, ג'יימס ממשיך להציג יכולת מדהימה. בעונה שעברה שיחק ב־70 משחקים והעמיד ממוצעים של 24.4 נקודות, 8.2 אסיסטים ו־7.8 ריבאונדים, מספרים של כוכב בשיאו. בנוסף, הוא מחזיק בשיא הנקודות של כל הזמנים בליגה, 42,184 נקודות, וממשיך לטפס במעלה כל רשימת הישגים אפשרית.

לצד הישגים על הפרקט, לברון הוא גם תאגיד עסקי מהלך. הוא פרזנטור של נייקי, פפסי ו-DraftKings, ובקיץ האחרון אף כיכב בפרסומת ל-Amazon Prime Day. לכן, סביר שה"Second Decision" הוא צעד נוסף במהלך שיווקי חכם, שמנצל את הדימוי הציבורי של ג'יימס כמישהו שיודע להפוך כל מהלך לקרנבל תקשורתי.

בין אם מדובר בפרישה דרמטית או בקמפיין פרסומי מבריק, דבר אחד ברור: לברון ג'יימס הוא לא רק ספורטאי, אלא גם במאי של הסיפור שלו עצמו. גם בגילו המתקדם, הוא ממשיך להחזיק את עולם הכדורסל, ואת הרשתות החברתיות, על קצות האצבעות, כשהחלטה אחת קטנה שלו יכולה להרעיד את כל הליגה.