הערב: ליגת האלופות לנשים מגיעה לערוץ ONE

הבמה המרכזית של כדורגל הנשים באירופה חוזרת, והפעם עם פתיחת שלב הליגה של ליגת האלופות לנשים – כל זה בשידור חי ובלעדי בערוץ ONE וב-ONE TV. הכוכבות הגדולות של היבשת חוזרות לדשא, עם ערבים גדושים במפגשים לוהטים, יריבויות ותצוגות כדורגל מהשורה הראשונה.

שלישי לוהט עם ברצלונה, באיירן ויובנטוס

המחזור ייצא לדרך הערב (שלישי), כשבמשחק הראשון של הערב (19:45) תארח יובנטוס את בנפיקה. השחקניות בלבן-שחור פותחות עונה חדשה עם תקוות גדולות לשחזר את היכולת המרשימה מהשנים האחרונות, מול יריבה פורטוגלית נמרצת שמחפשת הפתעה בפתיחת הדרך.

בהמשך, בשעה 22:00, תעלה למגרש ברצלונה, סגנית אלופת אירופה ומי שנחשבת לקבוצה הטובה בעולם בכדורגל הנשים. הקטלוניות יפגשו את באיירן מינכן, לקרב ענקיות אמיתי בין שתיים מהקבוצות החזקות באירופה.

הקהל באצטדיון יוהאן קרויף צפוי ליהנות ממשחק שכולו חגיגה – עם שמות כמו אלכסיה פוטייאס, אייטנה בונמאטי וקרוליין גרהאם הנסן מול ג’ורג’יה סטנוויי וקלרה בוהל מהצד הגרמני.

ערב רביעי: ריאל, רומא ויונייטד על הדשא

ביום רביעי תיכנס גם ריאל מדריד למאבק – בשעה 19:45 היא תארח את רומא באצטדיון אלפרדו די סטפנו. הבלאנקאס ממשיכות לבסס את מעמדן ככוח עולה בכדורגל הנשים, וינסו לפתוח את הקמפיין עם שלוש נקודות מול האיטלקיות המוכשרות.

את המחזור תחתום בשעה 22:00 מנצ’סטר יונייטד, שתארח את ולרנגה הנורבגית. עבור השדות האדומות זו הופעה היסטורית בשלב הליגה של ליגת האלופות לנשים – והן יקוו להתחלה מוצלחת מול יריבה צפונית נוקשה ומאורגנת.