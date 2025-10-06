יום שלישי, 07.10.2025 שעה 21:57
"ישראל פרמייר טק" לא תישא יותר את שם ישראל

הקבוצה בבעלות סילבן אדמס הודיעה על הורדת השם: "רגע כואב בחיי. אינני יכול ליטול חלק פעיל, אני זז הצידה". ימשיך לתרום כ-10 מיליון אירו בשנה

קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)
קבוצת ישראל פרמייר טק (נועה ארנון)

בעקבות אירועי הוואלטה והחשש לביטחון הרוכבים, קבוצת “ישראל פרמייר טק” החליטה להסיר את השם ישראל מקבוצת הרכיבה במה שמתואר על ידה כ-”צעד כואב אך הכרחי שמטרתו לשמור על ביטחונם של רוכביה ואנשי הצוות שלה, ולהבטיח את המשך קיומה של הקבוצה שהועמד בשבועות האחרונים בסכנה מוחשית בעקבות גל מחאות פרו פלסטיניות שגלשו לאלימות וסיכנו את חייהם”. 

הקבוצה, שנוסדה בשנת 2014, הצליחה במהלך העשור האחרון לרשום מספר הישגים וניצחונות במרוצים, כולל בטור דה פראנס. אך במהלך החודשים האחרונים כאמור, המחאות סביב הקבוצה גברו והגיעו לשיא עם מרוץ הוואלטה אספניה האחרון, כשפעילים פרצו למסלולים השונים וסיכנו את חיי הרוכבים, מה שהוביל לפרישה משלושה מרוצים באיטליה כהשלכה ישירה לחשש.

עקב האירועים, שם הקבוצה ישתנה ולא יכלול יותר את המילה ‘ישראל’ בתוכו, כפי שהיה כשרק הוקם, כשהקבוצה נקראה ‘סייקלינג אקדמי’. ההחלטה הזו לא אמורה לפגוע ברוכבים הישראלים השייכים לה, ואמורים להישאר גם לאחר שינוי השם.

סילבן אדמס. השעה את פעילותו בקבוצה

עקב המהלך, הבעלים סילבן אדמס החליט להשעות את מעורבותו בניהול הקבוצה. אדמס אמר: “כישראלי שלבו ודמו כחול לבן, כמי שעלה לישראל והפך את המדינה לביתו, כמי שאוהב את המדינה כפטריוט וכציוני ישר מגדיר את עצמו ‘כשגרירה של ישראל מטעם עצמו’ - אינני יכול בעת הזו להמשיך וליטול חלק פעיל בקבוצה שאינה נושאת את שמה של ישראל.

“אני זז אפוא הצידה ומשעה בעת הזו כל מעורבות פעילה בקבוצה. בכוונתי לחדול מלייצג את הקבוצה ולא אדבר עוד בשמה. אמשיך ואתמסר ביתר שאת לפעילויות פילנתרופיות אחרות בישראל וברחבי העולם, בתפקידי כנשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל, אלחם להגן על זכותנו כיהודים לחיות בשלום, מוגנים וחופשיים מגל השנאה, האלימות והאנטישמיות שקם עלינו מאז האירועים הטרגיים של ה-7 באוקטובר.

“אני קורא למחנה העצום והנפלא של אוהדי הקבוצה בארץ ובעולם להמשיך ולתמוך בה ובמיוחד ובמיוחד ברוכביה בישראלים”. אדמס ימשיך לתמוך כלכלים בקבוצה, בסך של כ-10 מיליון אירו לעונה, כשהתקציב השנתי של הקבוצה מוערך ב-28 מיליון אירו.

