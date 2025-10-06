האם זה האויב מספר אחת של החשמליות הסיניות?

דאצ’יה הציגה קונספט חדש בשם Hipster Concept — מכונית עירונית חשמלית באורך שלושה מטרים בלבד, הנמצאת בגודל שבין סמארט לניסאן Cube. מטרת הדגם היא להציע רכב קטן, יעיל וזול במיוחד, שעשוי להפוך לאחת האפשרויות המשתלמות ביותר בשוק הרכב העירוני אם יגיע לייצור סדרתי.

מותג דאצ’יה, הנמצא בבעלות קבוצת רנו, כבר הוכיח בעבר את הצלחתו עם דגמים חסכוניים כמו הסנדרו. הקונספט החדש נולד מתוך מגמה כללית בשוק הרכב: מכוניות הולכות וגדלות, נעשות כבדות, מתוחכמות ויקרות יותר, בעוד שבפועל הצרכנים מחפשים פתרון פשוט וזול לנסיעות יומיומיות קצרות.

למרות שמדובר בשלב רעיוני בלבד, דאצ’יה הצהירה כי הקונספט נועד להילחם בעליית המחירים החדה בענף — עלייה של כ־77% במחיר הממוצע של מכוניות בין השנים 2010 ל־2024. היצרנית מאמינה שה־Hipster Concept יכול להיות תשובה ישירה לכך, עם תג מחיר מוערך של 14–15 אלף יורו באירופה, וייתכן שאף ירד מתחת ל־10,000 יורו בסיוע ממשלתי כזה או אחר.

כדי לשמור על מחיר נמוך, דאצ’יה יישמה עקרונות של ייצור חסכוני וחומרים ממוחזרים. בין הפתרונות הייחודיים: ידיות בד לפתיחת הדלתות מבחוץ, חלונות צד נגררים, שלושה חלקים בלבד בצבע מרכב, צבע אחד אפשרי בלבד, ופנסים אחוריים שממוקמים מאחורי החלון האחורי במקום בזוג יחידות נפרדות. חלקי ההגנה בצידי המרכב עשויים מחומר ממוחזר בשם Starkle, שכבר שימש בדגמים קיימים של המותג.

דאצ'יה היפסטר (מתוך האתר הרשמי)

מבחינה טכנית, דאצ’יה טרם חשפה נתונים רשמיים על המנוע או הסוללה. עם זאת, היצרנית טוענת כי המשקל יהיה נמוך בכ־20% מזה של דגם ה־Spring, ששוקל מעט מעל טון אחד. טווח הנסיעה אמור להספיק לשבוע של שימוש עירוני רגיל — בהתבסס על מחקרים המראים כי נהגי רכבים חשמליים נוסעים בממוצע פחות מ־40 קילומטרים ביום.

דאצ’יה מציינת כי בזכות המשקל הקל והיעילות האנרגטית, טביעת הרגל הפחמנית של הרכב תקטן בכ־50% לעומת רכבים חשמליים אחרים באותה קטגוריה. המטרה היא להציע רכב שמשרת את הצורך העירוני מבלי לוותר על קיימות סביבתית לאורך מחזור חייו המלא.

מבחינה עיצובית, ה־Hipster Concept שואב השראה ממכוניות המיני היפניות (Kei Cars – רכבים יפנים זעירים), עם מבנה קובייתי, חזית ואחוריים אנכיים לחלוטין וגלגלים הממוקמים בקצוות המרכב. דלת תא המטען נפתחת בשני חלקים כדי לאפשר גישה נוחה, והגג השקוף מכניס אור רב לתא הנוסעים.

כך זה נראה מבפנים (מתוך האתר הרשמי)

בפנים, הרכב מציע מקום לארבעה מבוגרים — מרחב דומה לזה של הסנדרו — עם ספסל קדמי רציף ומושבים אחוריים מתקפלים להגדלת תא המטען. נפח האחסון נע בין 70 ל־500 ליטרים, בהתאם למצב המושבים. העיצוב הפנימי פשוט ומבוסס על שימוש בטלפון הנייד כמרכז שליטה ראשי במקום מסך מובנה.

במקום מערכת מולטימדיה מלאה, דאצ’יה משלבת את מערכת YouClip — פתרון מודולרי הכולל עד 11 נקודות חיבור לאביזרים כמו מחזיק כוסות, מנורת תקרה או משענת יד. כך הרכב נשאר פונקציונלי, קל וזול לתחזוקה, בהתאם לרוח המותג.

לסיכום, ה־Hipster Concept של דאצ’יה הוא ניסיון מובהק להחזיר את הפשטות לעולם הרכב החשמלי — עם עיצוב חכם, שימוש בחומרים ממוחזרים ועלות ייצור מינימלית. אם הרעיון יבשיל לדגם ייצור, הוא עשוי להפוך לאחת המכוניות החשמליות הזולות באירופה.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

