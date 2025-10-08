עם דרבי חיפאי ופריפריה: הלאומית יוצאת לדרך

הליגה הלאומית בכדורסל תיפתח הערב. 16 קבוצות ישחקו בה, כאשר בסוף העונה שתי קבוצות תעלנה לליגת העל ושלוש נוספות תרדנה לארצית. הליגה תשוחק במתכונת של שני סיבובים ולאחריהם תתפצל לבית עליון ובית תחתון (8 קבוצות בכל בית), עם סיבוב משחקים אחד נוסף. בתום הבתים, הראשונה בטבלה תעפיל אוטומטית, מקומות 14-16 תרדנה לארצית ומקומות 2-9 בטבלה תלכנה לפלייאוף של סדרות הטוב משלושה בסיבוב הראשון והטוב מחמישה משחקים בשלבי חצי הגמר והגמר ומשם תגיע העולה השנייה לליגת העל.

בלאומית ישנה מגבלת זרים של שניים בכל קבוצה

כזכור, בעונה שעברה שיחקו בליגה 14 קבוצות והיא הייתה אמורה לגדול ל-15, אך עקב עצירת הפלייאוף בארצית, בשלב הגמרים האזוריים, עקב המלחמה עם איראן, הוחלט באיגוד הכדורסל שכל ארבע הקבוצות שהגיעו לשלב הזה – מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, מכבי אשדוד ומכבי קרית גת עולות ללאומית. בנוסף, כל סיפור האיחוד של גלבוע/גליל עם עפולה, שהשאיר את אליצור נתניה בליגת העל ופירק למעשה את עפולה, פתח מקום נוסף שאליו נכנסה מכבי מעלה אדומים, שחזרה ללאומית אחרי הפסקה של שנה.

בניגוד לליגת העל, בה רוב הקבוצות מגיעות ממרכז הארץ, הלאומית תייצג נאמנה את הפריפריה, כאשר חמש קבוצות מגיעות מצפון הארץ (עירוני נהריה, מ.ס צפת, הפועל מגדל העמק/יזרעאל, הפועל חיפה ומכבי חיפה) ועוד ארבע מדרום הארץ (מכבי אשדוד, אליצור עירוני אשקלון, מ.כ עוטף דרום ועירוני אילת).

הדרבי החיפאי חוזר אלינו. בעונה שעברה הפרידו שתי ליגות בין הקבוצות מעיר הכרמל, אבל הפועל ירדה ומכבי עלתה וכך הן תפגשנה שוב לדרבי, שלא נערך בעיר מאז עונת 2020/21, אז הוא נערך בליגת העל. הפועל חיפה רוצה להגיע לבית העליון ואולי להתמודד על עלייה. מכבי חיפה רק רוצה לשרוד בליגה, לאחר שנעזרה בגיוס כספים של האוהדים, על מנת להצליח להעמיד את תקציב המינימום לליגה הלאומית, כ-2.5 מיליון שקלים.

שחקן הפועל חיפה, דניאל רוזנבאום (רועי כפיר)

אחרי שבעונת 23/24 נקלעו הירוקים למשבר ענק, בו הקהל החרים את הקבוצה, שעברה לארח באולם אסי הקטנטן במקום ברוממה והקבוצה, נזכיר – אחת ממייסדות הליגה הראשונה אי אז ב-1954 ואלופת המדינה בעונת 2012/13, ירדה לליגה השלישית. בעונה החולפת בחיפה מינו את עידו קוז'יקרו למנהל המקצועי, החזירו את הקהל וחזרו לרוממה, כדי לעלות חזרה מיד. כדאי לשים לב בירוק החיפאי לג'יילן הארפר, אחיו הצעיר של ג'ארד הארפר מהפועל ירושלים ולראות האם הוא יעשה בלאומית את מה שאחיו עושה בליגת העל. בהפועל חיפה כדאי לשים לב לשוהם גת, שחוזר אחרי שלקח שנה הפסקה ממשחק פעיל ולדניאל רוזנבאום, ששיחק עם הקבוצה גם בעונה שעברה בליגת העל.

ג'יילן הארפר (IMAGO)

המועמדות הבולטות לעלייה:

עירוני נהריה: מאז שירדה, בעונת 2020/21 ניסו בנהריה לחזור לליגת העל, עד כה ללא הצלחה. עם איש העסקים דניאל חזן, שהצטרף כבעלים שותף, עם יוגב אוחיון, שאחרי שעזר למכבי רעננה לעלות בעונה שעברה העדיף להישאר בלאומית וחזר לקבוצה, עם תומר לוינסון וראיין טוראל, שחקני ליגת על לגיטימיים ועם עוד שחקני לאומית בכירים כמו עומר בן דוד, יניר בנימין ותומר כהן, הקבוצה מהגליל המערבי היא מועמדת בכירה מאוד לעלייה.

יוגב אוחיון במדי נהריה (צילום: אלן שיבר מנהלת הליגה הלאומית)

עירוני אילת: הבעיה באילת היא שאחרי מאבק האיחוד שלה עם עפולה, שבוטל בסוף, היא הבינה שתהיה בלאומית ולא בליגת העל רק בסוף ספטמבר ולא נותר לה זמן רב להתכונן. אבל עם אלעד חסין על הקווים, דאסטי האנאס, צוף בן משה ותומר פורת על המגרש וכשהיא עוד צריכה להביא זר נוסף וסביר שעוד תתחזק גם בישראלים, אילת בהחלט מועמדת לעלייה.

אלעד חסין (עמרי שטיין)

א.ס אליצור אשקלון: גיא גודס מנהל מקצועי, דרור כהן מאמן ושחקנים עם עבר בליגת העל והרבה ניסיון כמו ברנדון באומן, עידו פליישר, עומר פולג ועמית זיס.

מכבי עירוני רחובות: גם פה, הרבה ניסיון – איגור נסטרנקו הוותיק, עמית אהרוני, טל פלד, הראל דדון וג'וש אלדריץ' כולם שיחקו בליגת העל לא מכבר.

גיא גודס (ראובן שוורץ)

א.ס רמת השרון: השאירה את הזר המצוין איירה לי, ממצטייני העונה שעברה. יחד עם הקפטן הוותיק, עמית ביר-כץ, הקלעי אופק מלכה ורני בלגה המוכשר, הקבוצה של גיא קנטור אמורה להיות בחלק העליון של הטבלה.

ומה עוד? פול דילייני, כבר בן 40, ממשיך ללהטט במדי אליצור שומרון ויש לכם הזדמנות לראות את דור ההמשך של שחקני עבר גדולים: די ג'יי שארפ, בנו הבכור של דריק ופליט האח הגדול , משחק במ.ס צפת. עומרי שלף , בנו של גור, במ.כ עוטף דרום, יהלי שטיינהאוור של תומר, בהפועל מגדל העמק/יזרעאל, על עמית אהרוני, בנו של אורן, כבר דיברנו וגם על עידו פליישר, בנו של עופר.