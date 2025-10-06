יום שלישי, 07.10.2025 שעה 03:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"אני יוצאת מהברנבאו לפני שישדדו אותי שוב"

אשתו של מגן ויאריאל סנטיאגו מוריניו שהורחק ב-3:1 לריאל אחרי פגיעה לכאורה בוויניסיוס עקצה, הביקורות על כך שלא הגיע לשחקן לקבל אדום ממשיכות

|
ויניסיוס ומוריניו (IMAGO)
ויניסיוס ומוריניו (IMAGO)

בוויאריאל לא אהבו את השיפוט של גיז’רמו קואדרה פרננדס בהפסד 3:1 לריאל מדריד, ובעיקר את ההרחקה של שחקן ההגנה האורוגוואי סנטיאגו מוריניו. אשתו, דלפינה סילבה, פרסמה לאחר המשחק הודעה חריפה בסטורי באינסטגרם: “אני יוצאת מכאן לפני שיגנבו ממני שוב,” כתבה בת הזוג של השחקן, כשהיא מתייחסת לתחושת העוול בעקבות ההחלטות נגד קבוצתה באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

מוריניו הורחק לאחר שקיבל צהוב שני על מגע לכאורה בפניו של ויניסיוס, אך לפי פרשן השיפוט אדוארדו איטורלדה גונסאלס, לא היה בכך דבר: “זה בכלל לא פוגע לו בפנים. אפשר לשרוק לעבירה, אבל זה לא מצב של התקפה מבטיחה. אין כלום”, אמר בתוכנית ברשת Cadena SER, כשהוא מותח ביקורת על החלטתו של קואדרה פרננדס להרחיק את השחקן.

הסטורי של אשתו של מוריניו (צילום מסך)הסטורי של אשתו של מוריניו (צילום מסך)

בוויאריאל עצמה הביעה תסכול עמוק מהשיפוט. המצלמות תפסו רגע משמעותי במסדרון לפני העלייה למגרש, כשראפה מארין מזהיר את מוריניו: “אסור לנו להישאר כאן בעשרה שחקנים. זה מתכון לצרות”. בסיום המשחק, הקשר סנטי קומסאניה אמר: “צריך לראות את ההרחקה של מוריניו שוב. הוא רק עמד מול ויניסיוס, ומיד הורחק. גם ככה קשה לנצח בברנבאו, וכשהחלטות השיפוט כאלה, זה הופך את זה לבלתי אפשרי כמעט”.

גם הבלם חואן פוית’ לא הסתיר את תסכולו מהשיפוט, אך בחר במילים זהירות: “אם אני אגיד מה אני חושב, הם יענישו אותי, חבר”, ענה לאוהד ששאל לדעתו על ההחלטות בברנבאו.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

המאמן מרסלינו העדיף להגיב בציניות: “אני לא יודע. אני לא הולך לדבר על השופט, אז אין לי מה לומר”. בהמשך הוסיף: “הם עלו ליתרון כשעוד היה שוויון, ואז קל יותר ליריבה להכפיל את התוצאה. שוועדת השיפוט תבדוק ותחליט. אני בטוח שהכל היה מצוין”, סיכם בעוקצנות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
