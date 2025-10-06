יום שני, 06.10.2025 שעה 11:26
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ריאל מדריד מציגה: ביי למשבר, שלום אופטימיות

הבלאנקוס חוו שבוע מיוחד בו הובסו 5:2 בדרבי, אך שבו לפסגה מהר מאוד לאחר שברצלונה הושפלה מול סביליה. אלונסו על בלינגהאם: "יהיה חשוב בקרוב"

|
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

בעוד שברחבי העולם הליגות יצאו להפסקה של פגרת הנבחרות, שחקני ריאל מדריד יצאו לפגרה בתחושה טובה של התחמקות ממשבר שהיה באוויר. ההפסד 5:2 בדרבי כאב, אך לא הפך לאסון. הבלאנקוס חזרו לפסגת הליגה ועדיין מושלמים בליגת האלופות. לאחר ההפסד של ברצלונה 4:1 לסביליה והניצחון של ריאל מדריד 1:3 על ויאריאל, צ'אבי אלונסו וקבוצתו יכולים לחזור לחייך. גם פתיחה אירופאית חלקה, בשונה מהעונה שעברה בליל. להתראות משבר, שלום אופטימיות.

אלונסו עדיין בונה, והדרבי לא היה כדור הריסה לפרויקט שלו. “דיברנו על הכל אחרי המשחק הזה” הודה טשואמני. ביקורת עצמית פנימית קשה, אבל משהו לחרוק שיניים לגביו. הדרבי לא יצר אפוקליפסה, וגם העימותים עם ויניסיוס או פרשת ואלוורדה לא היו בלתי עבירים, עם הסכמה בין המאמן לסגן הקפטן שפורסמה בפומבי. זוהי ריאל מדריד שלמעט ההפסד לאתלטיקו, עשתה צעד ברור לקראת סולידריות הגנתית. עם 335 חטיפות וחילוצי כדור, היא עוקפת את ברצלונה (314) ואתלטיקו (317).

גורם ויניסיוס, שנולד מחדש מפיץ את החיוביות אצל הבלאנקוס. התצוגה הטובה של הברזילאי נגד ויאריאל מקלה על התלות הכבדה בשערים של אמבפה (53.8% משעריה של ריאל מדריד נכבשו על ידי הכוכב הצרפתי) ועל השפעתו מול הגנות קשות לפיצוח. דבר חיובי נוסף מבחינת מאמן ריאל מדריד הוא שחניכיו מסתדרים לא רע ללא ג’וד בלינגהאם שעדיין לא חזר לכושרו הטוב.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

לאחר הניצחון הביתי 1:3 מול ויאריאל, צ’אבי אלונסו דיבר על הכוכב האנגלי שלו לקראת היציאה לפגרת הנבחרות והציפיות שלו ממנו. “הוא יהיה חשוב בשלב הזה של אוקטובר”.

אלונסו ו-ואלוורדה (IMAGO)אלונסו ו-ואלוורדה (IMAGO)
