"מוחמד סלאח הפך לבעיה קטנה עבור ליברפול"

ליברפול וארנה סלוט נמצאים במקום שהם לא מכירים, כשהם סופרים כבר שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות ומשברון קטן. המייטי רדס חוטפים מכל מקום ביקורות, אם זה מפרשנים, שחקני עבר ותקשורת מקומית, כשהפעם תורו של שחקן העבר של המועדון, דני מרפי, שהביע את דעתו בטור ותקף את לא אחר מאשר מוחמד סלאח.

“נראה כי חוסר העבודה ההגנתית שלו הפך לבעיה קטנה עבור ליברפול, במיוחד מול קבוצות חזקות יותר”, פתח דני מרפי והמשיך: “אפשר להבין לגמרי אם סלוט ביקש ממנו לא לרדת לעזור בהגנה, כי העובדה שהוא ממתין גבוה בצד ימין להתקפות מעבר, הפכה אותו לאחד הכובשים המסוכנים בעולם. אולם, השחקנים שמאחוריו לא מכסים אותו בצורה נכונה, וזה גרם ללא מעט בעיות למי ששיחק כמגן ימני.

“כולם סבלו ממצבים של יתרון מספרי בצד שלהם, זה היה חיסרון ברור בשבת, וזה מה שהוביל לשער הניצחון של צ’לסי, החשש הוא שעוד קבוצות יזהו את זה וינצלו זאת. במהלך המשחק בשבת היו כמה מקרים שסלאח לא רדף אחרי מארק קוקורייה, כשהאחרון רץ מהחצי של קבוצתו לתוך הרחבה של ליברפול. סלוט נותן לו חופש לא לקחת חלק במשימות ההגנתיות, זה בסדר, אבל הבעיה זה לא בו עצמו, אלא יותר איך ליברפול ערוכה מאחוריו”.

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

לסיכום, קשר העבר עוד טען שהבעיה של ליברפול גדולה יותר: “הדאגה הגדולה ביותר כרגע היא שגם הם איבדו את השליטה במשחק, בניגוד לעונה שעברה, שהמערך היה מסודר והסגנון תרם ליציבות. אנשים זיהו את זה מיד כהבדל לעומת התקופה של קלופ. עכשיו, הכל נראה בלאגן, אבל מה שקרה לליברפול השבוע, יקרה כנראה גם לארסנל ומנצ’סטר סיטי בהמשך העונה”.

כאמור, ליברפול הפסידה שלוש פעמים ברצף – לקריסטל פאלאס בתוספת הזמן, לגלאטסראיי בליגת האלופות וגם לצ’לסי בתוספת הזמן, ושלושה הפסדים ברציפות זה דבר שלא קרה לארנה סלוט, והקבוצה כבר ספגה ביקורות מוקדם יותר השבועף כשנכתב באנגליה: “היא במשבר”, “פלוריאן וירץ ואלכסנדר איסק לא התחברו בכלל, הם מביכים מאז שהגיעו, ובשפה לא עדינה, מוחמד סלאח לא יכול לפגוע”.