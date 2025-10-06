יום שני, 06.10.2025 שעה 08:06
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

"ליאאו היה צריך לכבוש בכדור שמודריץ' סידר לו"

אחרי ה-0:0 מול יובנטוס, מאמן מילאן, מסימיליאנו אלגרי, היה מאוכזב מהכוכב, שחזר מפציעה: "הוא צריך להכריע כי הוא שחקן חשוב לקבוצה. צפו בתקציר

|
רפאל ליאאו מכדרר (IMAGO)
רפאל ליאאו מכדרר (IMAGO)

מילאן פספסה הזדמנות לנצח אתמול (ראשון) את המשחק הראשון שלה מול יובנטס העונה, והסתפקה ב-0:0 בטורינו, כאשר על החמצת פנדל כואבת היה חתום כריסטיאן פולישיץ’, ולכך הוסיף רפאל ליאאו החמצות רבות במהלך המשחק.

לאאו חזר: יובה ומילאן נפרדות ללא הכרעה

מאמן הרוסונרי, מסימיליאנו אלגרי, אמר בסיום המשחק: “המחצית הראשונה הייתה מאוזנת, אבל לא תקפנו את קו ההגנה שלהם עם הקשרים יותר מדי. במחצית השנייה היינו טובים יותר מבחינה פיזית, אבל היינו צריכים להיות יותר ‘רעים’ מול השער. הצד החיובי הוא שאנחנו מאריכים את הרצף ללא הפסד, הצד השלילי הוא שבשלב מסוים אתה צריך לדעת להיות ‘רע’ יותר, אתה צריך להבין מתי ‘לנשוך’ את היריב. ואני לא מדבר על החמצת הפנדל, אפילו לא ראיתי איך פולישיץ' בעט. זו לא הטעות הזאת, פנדלים אפשר להחמיץ”. 

ואז, באופן בלתי נמנע, השיחה עברה לנושא רפאל ליאאו. אלגרי אמר: "עבורו זה היה השבוע האמיתי הראשון של האימונים העונה. הוא עבד טוב, חשוב שהוא יחזור למצבו במהירות. לכדור של מודריץ' ליאאו עשה תנועה נפלאה, אבל מישהו כמוהו בהזדמנויות האלה צריך להבקיע. הוא צריך להכריע, כי הוא שחקן חשוב לקבוצה. האם אשחק עם ליאאו, פולישיץ' ואנקונקו ביחד? הדבר החשוב הוא שכולם כשירים, צריך קצת סבלנות, אבל זה חשוב, אנחנו מדברים על שחקנים שיכולים שוברי שוויון. איך היה לחזור לאצטדיון בטורינו? מרגש ומהנה".

מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)

מאמן הקבוצה המפסידה, איגור טודור, סיכם גם הוא את ההתמודדות: “אני בסדר. האם אני מרוצה? עם שני שערים נוספים היינו משיגים יותר נקודות וזה היה מושלם, אבל אני תמיד אומר שאני צריך להתמקד בעבודה ובדברים שצריך לעשות על המגרש. אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים ולנצח, אבל יש לנו את החוזקות והחולשות שלנו". על החזרה הצפויה מהפציעה של ברמר: "אני לא חושב שזה דבר ארוך. קיווינו שהוא יוכל להיות כשיר להיום, הייתה לו קצת אי נוחות, אבל שום דבר רציני, הוא גם עבר MRI וזה עבר טוב. אנחנו יודעים שהוא מגיע אחרי שנה בחוץ ולא יכולנו לתת לו לשחק בגלל הכאבים שהיו לו, אבל הוא יחזור אחרי הפגרה".

התייחס להחלטה שלו להחליף את קנאן יילדיז בדקה ה-68: “ראיתי אותו עייף, כמו גם קונסייסאו ודייויד. עם זאת, על ידי החלפתו, לא רציתי לתת את האות שאנחנו רוצים להישאר מאחור אז שמנו שני חלוצים ושיחקנו 3-5-2. ובסופו של דבר גם כיסינו טוב יותר ויצרנו משהו עם כדורי רוחב וכמה חטיפות. לשחק עם שני חלוצים? אני חושב על זה כי אני צריך למצוא מה טוב עבורם ומה טוב עבורי. אני צריך להסתגל לשחקנים, אבל אני גם צריך לעשות דברים ששייכים לי. אתה יכול לעשות את הדבר הזה ולנסות דברים גם במהלך המשחק. אני אוהב אימון, לא רק לשנות מערכים. בערך עשרים דקות שיחקנו עם 3-5-2, זה בסדר".

איגור טודור (IMAGO)איגור טודור (IMAGO)
