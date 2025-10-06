מכבי ת"א רותחת: זה שוד, לא היה דבר כזה שנים

מכבי תל אביב רותחת גם הבוקר (שני) אחרי ה-1:1 עם מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד. האלופה התקשתה מאוד לקבל את הדרך בה הסתיים המשחק מול הירוקים, כאשר ג'ורג'ה יובאנוביץ' השווה את התוצאה בדקה ה-92 מכדור עונשין מ-11 מטרים עליו הורה יגאל פריד, שופט המשחק, בעוד שופט ה-VAR, אוראל גרינפלד, שבדק ארוכות את האירוע, החליט לתמוך בהחלטה המקורית.

הבלם, מוחמד עלי קמארה, שנגדו נשרקה העבירה, היה עצבני במיוחד אחרי המשחק וכמוהו גם כל השחקנים והנהלת המועדון. "מה שפריד וגרינפלד עשו כאן זה פשוט ביזיון. זה שוד, צריך להגיד את זה. לא היה דבר כזה שנים", אמר בכיר במועדון הצהוב, זאת אחרי שז'רקו לאזטיץ' עצר את עצמו מלהגיד את אשר על ליבו מחשש שיספוג עונש הרחקה בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

אחד מאנשי הצוות של לאזטיץ' אמר בסיום המשחק כשצעד לעבר חדרי ההלבשה: "ביזיון, זה לא שופט, מתחזה". במכבי ת"א לא הצליחו להירגע גם שעה ארוכה אחרי שריקת הסיום כאשר הלכו וצפו שוב ושוב בהילוכים החוזרים של האירוע ומבחינתם המקרה פשוט – קמארה מכניס את הרגל לתיקול רגיל, כחלק מהמשחק, נוגע בכדור וגם אם היה מגע בין הרגליים מי שסוחט אותו הוא איתן אזולאי, אך עבירה או פנדל, מבחינת אנשי הצהובים, לא היו ומדובר בתיקול לגטימי ותקין.

לאזטיץ': "אם אני אגיד מה אני חושב, אענש"

מה שכמובן הוסיף לתחושות הקשות היא בדיקת ה-VAR הארוכה מאוד של גרינפלד, אותו גרינפלד שהיה צריך לגשת למסך שלוש פעמים במשחק מול עירוני טבריה כדי לשרוק שלושה פנדלים עבור הצהובים אחרי שלא ראה אותם בעצמו במגרש. "מאז אותו משחק הוא לא חזר לדשא, כנראה שהייתה לכך סיבה. אי אפשר להתנער מהתחושה הזו", הוסיפו במכבי ת"א.

על המשחק עצמו אמרו בקבוצה: "מחצית ראשונה נוראית שלנו. לא היינו באירוע. הצלחנו לתקן במחצית את מה שצריך, היו לנו גם שלושה מצבים טובים מאוד לעשות את ה-0:2 שהיה גומר את המשחק, וגם בשנייה האחרונה לדור פרץ הייתה הזדמנות לגמור את המשחק עם ניצחון, וזה מבאס מאוד. פתאום מינוס 4 נקודות מהפסגה, שוב צריך לרדוף בשלב מוקדם, זה לא נעים ולא לזה פיללנו, אבל זה גם מחיר של העומסים וזה שהיה לנו רק אימון אחד לפני מכבי חיפה".

טייריס אסאנטה מדבר עם יגאל פריד (רדאד ג'בארה)

המסקנות אחרי המשחק הן ברורות. בקבוצה סבורים שדור פרץ צריך לחזור לשחק בקישור, כשחקן שמתחת לחלוץ, כפי שהוא עשה בשנתיים האחרונות בהצלחה רבה. בנוסף, בקבוצה אומרים ששוב איתמר נוי הוכיח שהוא שווה הרכב ראשון, וראוי להרבה יותר דקות משחק מלאזטיץ' בשל היכולות הטובות שלו עם הכדור ומול השער. אכזבה הייתה מהיכולת שהציגו עידו שחר, קרווין אנדרדה ושגיב יחזקאל במשחק.

לאזטיץ' יצטרך בפגרה לראות איך הוא מכניס לעניינים שחקנים נוספים ובמיוחד שחקני התקפה כדי שאפשר יהיה לחזור ולאזן את ההרכב בצורה הגיונית יותר אחרי שהניסוי עם פרץ לא צלח ובארבעת המשחקים בהם פתח בעמדה הזו, כאשר מאחוריו פתחו כל פעם שחקנים אחרים – מעידו שחר, דרך אנדרדה ועד אפילו אלעד מדמון וכריסטיאן בליץ', מכבי ת"א למעשה לא ניצחה ואיבדה נקודות מול פאוק סלוניקי, דינמו זאגרב, סכנין ומכבי חיפה. המשחק הבא יהיה כמובן הדרבי התל אביבי.