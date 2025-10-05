כדוריד: האלופה ניצחה את מחזיקת גביע המדינה

האלופה הפועל ראשל"צ רשמה הערב (שני) ניצחון מוחץ על מחזיקת גביע המדינה מאשדוד, במשחק שנעל את המחזור השלישי בליגת ווינר. כמו כן, אלופת המדינה לנשים מכבי הארזים רמת גן הודחה מגביע אירופה לאחר הפסד נוסף בסרביה.



המפגש בין מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד לאלופה הפועל ראשל"צ נעל הערב את המחזור השלישי בליגת ווינר - כשהחניכים של עמרי מימון הרשימו והשיגו ניצחון מוחץ מול אלו של אולג בוטנקו 27:39 (14:18) - לאחריו, נותרו שלוש קבוצות במאזן מושלם של 3 ניצחונות - הפועל ראשל"צ, מכבי ת"א וא.ס רמת השרון, סגנית האלופה - שתתארח אצל הפועל ראשל"צ ביום שישי הקרוב (הרצליה מחזיקה במאזן מושלם של שני ניצחונות, מתוך שני משחקים שקיימה. במחזור הראשון היא הייתה הקבוצה החופשית).

המפגש הערב התקיים במסגרת הצגה כפולה במקיף י"א, כשלאחריו התמודדו קבוצות הנשים של שני המועדונים. המחצית הראשונה התנהלה בשליטה של הפועל ראשל"צ, שהצליחה לברוח ליתרון ראשון משמעותי בדקה ה-22 - 8:14. אשדוד הייתה קרובה להקטין אותו לפני הירידה להפסקה למינוס 2, אבל ראתה מהצד השני את הפועל ראשל"צ חותמת בפלוס 4 - מחצית שהמצטיין בה היה השוער סבטיסלב ורקיץ' שסיפק 14 עצירות ומספר אסיסטים. האלופה ברחה ליתרון של עשרה שערים - 20:30 - רבע שעה לסיום, כשעד לשריקה האחרונה היא הגדילה את היתרון - וחתמה ניצחון שלישי ברציפות בהפרש דו סיפרתי.

אשדוד רושמת הפסד ראשון, מאכזב מבחינתה, דווקא אחרי שהרשימה וניצחה במחזור הקודם את הראשונית השנייה, מכבי ראשל"צ ב'בית מכבי'. כאמור, להפועל ראשל"צ מצפה מפגש מסקרן ביום שישי (15:40) מול רמת השרון, שגם תציג את שוערה הקרואטי החדש - פראן לוצ'ין - שהחליף את השוער הקרואטי, מאטה וולארביץ', שביקש לעזוב בשל חששו מהמצב הביטחוני. כבשו הערב לאשדוד: אורוש טודורוביץ 6, אולכסנדר טילטה 5, מיכאל זילה, לו אקסברוד 3 כ"א, איתי סויסה ואור רחימוף 2 כ"א, ירין ליברמן, איתי שלמא, אורי גז, אור ממן ועידו מלול 1 כ"א. עצירות שוערים: סבנביורן פטורסון ושון מורחוב 6 כ"א. אסף שרון הוביל את הכובשים של הפועל ראשל״צ עם 8 שערים, אמיר שניידר הוסיף 7 שערים, איבן קראצ׳יץ׳ ובן גונן 6 כ"א, ליאור גורמן 4, דור קלדרון 3, יונתן פלח 2, תומר בודנהיימר, דניאל מולדובן ואדי קירקיריוס 1 כ״א. עצירות שוערים: סבטיסלב ורקיץ׳ 17 עצירות ב-42 אחוזים וליאור קפלן 4 עצירות ב-57 אחוזים. שופטים שלומי בר און ודודי ינקו.

שרון אקלר ואנה לזינסקי מרמת גן במפגש מול זורק בור הסרבית, אמש. צילום - Digital 030 (אחר)

בסרביה, אלופת המדינה לנשים מכבי הארזים רמת גן הודחה הלילה בסיבוב השני בגביע אירופה, לאחר הפסד נוסף - 32:26 לזורק בור המקומית (אמש הקבוצה מרמת גן נוצחה 24:21). כבשו להארזים הלילה -אניה סטורוז'וק 7, קרן טפליצקי, שיר גבזה 4 כ"א, דניאלה דה לירה סוסה 3, שרון אקלר, עמית איזק ואנה לזינסקי 2 כ"א, יארה קרמנצוסקי ואריאל ניסים 1 כ"א. מרינה שלימובה 6 עצירות וגאיה בן זיקרי 2. עוד קודם לכן, מ.כ חולון הודחה מהמפעל לאחר צמד הפסדים באוסטריה - כאשר ב-18/19 בחודש - מצפים לקבוצות הגברים של מכבי ת"א (מול אנורתוזיס פמגוסטה, בקפריסין) ולמ.כ חולון (מול פאוק סלוניקי, ביוון) התמודדויות בגביע אירופה.

במשחקים נוספים הלילה, במסגרת המחזור השני בליגת אתנה: הפועל אשדוד השלימה את ההצגה הכפולה, וניצחה את הפועל ראשל"צ 28:32. בנות הרצליה גברו על מ.כ חולון 15:35. מכבי פ"ת ניצחה את מכבי ראשל"צ 27:35.