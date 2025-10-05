"בושה ש-2 שופטים בכירים בליגה מפשלים ככה"

מכבי תל אביב רשמה הערב (ראשון) משחק רביעי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון, כאשר ספגה 1:1 דרמטי ממכבי חיפה בתוספת הזמן בזכות פנדל של האקס ג'ורג'ה יובאנוביץ'.

לאחר המשחק נרשם כעס גדול במכבי ת״א שאנשיה ניגשו מיד בסיום לראות את ההילוך החוזר לפנדל. ״פשוט בושה וחרפה ששני שופטים בכירים בליגת העל מפשלים ככה. קמארה לוקח את הכדור, אבל שופט שלא רואה נכון, ושופט VAR שלא ראה שום פנדל נגדנו ומאז לא שפט, לקחו לנו ניצחון״.

״גרינפלד ״סגר״ איתנו חשבון, פשוט שערורייה. לקחת קליפ של 3 פנדלים שהוא לא ראה נגדנו ולא שפט מאז ושאיגוד השופטים יסביר מה קרה פה״, הוסיפו בכירים במועדון.

לאזטיץ': "אם אני אגיד מה אני חושב, אענש"

מאמן האלופה ז’רקו לאזטיץ’ סיכם את ההתמודדות בסיום וזעם: “האם הגיע לחיפה פנדל? תשאלו את השופטים, הם לקחו מאיתנו שתי נקודות. הם היו מדהימים, הכי טובים אי פעם (אמר בציניות). לא דיברתי עם השופט בסיום. היה משחק טוב, לא שיחקנו טוב במחצית הראשונה, המחצית השנייה הייתה טובה יותר, לא שמחים מהתוצאה, אבל אני גאה בדרך שבה שיחקנו. יש לנו זמן לנוח ולהתכונן למשחק הבא”.

“מכבי חיפה איכותית, שיחקה טוב במחצית הראשונה ועם אינטנסיביות. העמדה של דור פרץ? הוא יכול לשחק בכל עמדה. הפועל באר שבע? אם היא תנצח בכל המשחקים היא תהיה אלופה. אני לא יכול לדעת מה יהיה, נילחם. הפועל ת”א? יש לנו זמן לנוח מהמשחק הזה ונתכונן”, סיכם.

ז'ארקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

במסיבת העיתונאים הוסיף לאזטיץ': "דור פרץ פספס וגם כבש כחלוץ כמו כל שחקן. מה שחשוב זו הקבוצה וכקבוצה הגיע לנו לכבוש יותר. לפעמים הוא ישחק מקדימה. מה שחשוב זו הקבוצה ולא שחקן אחד. נראה שלא הייתה לנו אינטנסיביות במחצית הראשונה, לא זזנו מספיק ולא תקפנו מספיק את השטח, לא נראינו כמו שרצינו. אחרי זה דברים השתנו, במחצית השנייה זה השתפר. נדע רק אחרי הפגרה אם הפגרה באה עבורנו בזמן".

“אם אגיד מה אני חושב אני עלול לקבל עונש. עד עכשיו לא הגבתי, אני יכול לדבר על איך שיחקנו ועל היריבה וזה הכל. אני לא רוצה להגיב אם הוא החליט נכון או לא", סיכם המאמן.

רז שלמה אמר: "אומרים שלא היה פנדל, לדעתי זו הייתה שריקה קלה מדי, חבל לשרוק על דבר כזה בדקה כזו. הצמרת תהיה צמודה עד הסוף, יש הרבה קבוצות טובות ואיכותיות. הדרבי? לא מסתכלים על פייבוריטים או אנדרדוג, נעבוד על הדברים, רוצים לנצח בשביל המועדון".