ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"השופט לא הכריע את המשחק, מאמין באמינותו"

מאמן מכבי חיפה דייגו פלורס אחרי ה-1:1 הדרמטי מול מכבי ת"א: "שופטים טועים? גם אני טועה". וגם: ההבטחה לגבי פיטר אגבה והמחמאה הגדולה לשריף כיוף

|
דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)
דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה הצליחה לצאת הערב (ראשון) עם נקודה מאצטדיון בלומפילד מול האלופה מכבי תל אביב, כאשר חילצה 1:1 דרמטי בתוספת הזמן, בזכות פנדל מוצלח של ג’ורג’ה יובאנוביץ’. מאמן הירוקים דייגו פלורס סיכם את המפגש הסוער.

פלורס אמר: “תוספת הזמן של שש דקות לא הייתה הוגנת, הגבנו היטב והיינו יכולים לנצח. הפנדל הגיע לנו, היו לנו הזדמנויות טובות לכבוש ויכולנו להוביל 2:4, היינו דומיננטיים, היו יותר מדי עצירות, הפנדל היה הוגן עבורנו והיינו יכולים לנצח”.

על השופט אמר: “הוא לא הכריע, המשחק נגמר ואני מאמין בשופטים ובכנות שלהם, גם הם טועים וגם אני טועה, לא רוצה שהפוקוס יהיה עליו אלא על הקבוצה, נראה מה לא עשינו טוב ומה כן. לפעמים השוער והקורה משחקים תפקיד”. 

“החזקנו בכדור, לפעמים בכדורגל צריך לחכות לרגע הנכון לכבוש. אני גאה בשחקנים כי היה להם משחק טוב והם נתנו מאמץ גדול. “היינו ברמה, אני מאמין באיכות של הקבוצה שלי והשחקנים שלי”, סיכם.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים (שחר גרוס)

במסיבת העיתונאים אמר פלורס: "השחקנים השקיעו מאמץ אדיר, אני מרוצה מהמאמץ ומאוכזב כי היינו יכולים לנצח. אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שגם במשחק האחרון מול באר שבע הגיע לנו לנצח, היו לנו יותר הזדמנויות, היום היה די דומה. ספגנו בדקה הראשונה של המחצית השנייה וזה כאב, אבל יש גישה טובה והקבוצה לא נשברת, עובדים ביחד בכל יום ואין ספק שהאיכות שכולם רוצים תגיע".

על מצבו של פייר קורנו אמר: "היו לו כאבים בבוקר, נבדוק אותו, אנחנו עוד לא יודעים מה קרה".

פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)

על החילופים שביצע אמר: "רציתי שנהיה יותר ישירים, עם יותר שחקנים בהתקפה, ידעתי שאולי ניחלש בהגנה וכתוצאה מזה התחיל משחק מעברים, אבל זה עזר לנו. גם אחרי הפנדל היה לנו מצב, את ההזדמנות האחרונה השופט עצר לנו ושרק ואנחנו צריכים לקבל את זה".

על שריף כיוף אמר: "אני מאוד מרוצה ממנו, הוא מקצוען מאוד. הייתה לו עונה קשה בשנה שעברה, היו לו משחקים טובים יותר וטובים פחות. היום היינו צריכים אותו והוא היה שם. הוא גם תמך כשלא שיחק, תמיד היה שמח והופיע לאימונים. בן אדם גדול וגם שוער טוב מאוד. יש לו אופי גדול והוא עזר לנו מאוד, אני שמח בשבילו".

שריף כיוף (שחר גרוס)שריף כיוף (שחר גרוס)

על שילובו של פיטר אגבה כמחליף ולא בהרכב אמר: "כמו כל שחקן, צריכים סבלנות. הוא שחקן חדש ושחקן נהדר, כולם רוצים שישחק, כרגע הלחץ ירד ואין ספק שיהיו לו יותר דקות כי עכשיו הוא מבין את איך צריך להתנהג טקטית במגרש. הוא שחקן טוב ומעכשיו תהיה לו יותר משמעות.  הוא היה טוב היום, הייתה לו גישה טובה ואני מרוצה מההופעה שלו והוא עזר לנו".

ג’ורג’ה יובאנוביץ’ סיכם: “הרגשתי מוזר לשחק מול מכבי ת”א, שמחתי לכבוש כמו בכל משחק. הגיע לנו יותר מול באר שבע וגם היום לא הגיע לנו להפסיד. התוצאה הוגנת. ההפרש מהצמרת? יש שחקנים חדשים וצוות אימון חדש, אנחנו מתאקלמים להכל, נשתפר בהמשך ככל שהעונה תתקדם. המשחק הזה יכול להיות נקודת מפנה”. 

