מכות ביציע מכבי חיפה, המשטרה עצרה 2 אוהדים

עימות חריג ביציע הירוקים: במהלך המחצית הראשונה של המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הערב (ראשון) בבלומפילד, פרצה קטטה בין קבוצת אוהדים של חיפה ביציע הקבוצה, ככל הנראה מול מאבטחים.

העימות הפך לאלים תוך רגעים. האירוע הוביל לעצירה זמנית של המשחק עד להשבת הסדר. לאחר מספר דקות, השופט אפשר לחידוש המשחק, כשביציעים נותרו סימנים ברורים למהומה המביכה.

בתוך כך, המשטרה הודיעה שבמסגרת ההיערכות לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי במהלך ההתמודדות בין הצהובים לירוקים באצטדיון היפואי, 2 אוהדים נעצרו בגין קטטה ביציע: “שוטרי יס"מ תל אביב ומרחב איילון עצרו 2 חשודים בגין קטטה שהתפתחה בין האוהדים של אותה קבוצה ביציע בתחילת המשחק”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

במשטרת ישראל הוסיפו על המעצר: “תוך ביצוע פעולות אופרטיביות ושימוש בטכנולוגיה, אותרו החשודים בשנות ה-20 וה-30 ונעצרו. הם הועברו לחקירה במשטרת יפו.

“משטרת ישראל קוראת לציבור האוהדים והספורטאים - לא לאלימות, כן לספורט. משטרת ישראל לא תיתן לפורעי החוק לפגוע באלפי אוהדים שמגיעים לחולל מהומות ואלימות שעלולים להוביל לפגיעה ברכוש ובנפש”.