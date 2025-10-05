יום שבת, 10.01.2026 שעה 23:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מכות ביציע מכבי חיפה, המשטרה עצרה 2 אוהדים

אירוע אלים במשחק מול מכבי ת"א, עם עימות בתוך הקהל הירוק בבלומפילד ככל הנראה עם מאבטחים כשהמשחק נעצר זמנית. החשודים אותרו וכבר הועברו לחקירה

|
המשטרה בבלומפילד (דוברות המשטרה)
המשטרה בבלומפילד (דוברות המשטרה)

עימות חריג ביציע הירוקים: במהלך המחצית הראשונה של המשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הערב (ראשון) בבלומפילד, פרצה קטטה בין קבוצת אוהדים של חיפה ביציע הקבוצה, ככל הנראה מול מאבטחים.

העימות הפך לאלים תוך רגעים. האירוע הוביל לעצירה זמנית של המשחק עד להשבת הסדר. לאחר מספר דקות, השופט אפשר לחידוש המשחק, כשביציעים נותרו סימנים ברורים למהומה המביכה.

בתוך כך, המשטרה הודיעה שבמסגרת ההיערכות לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי במהלך ההתמודדות בין הצהובים לירוקים באצטדיון היפואי, 2 אוהדים נעצרו בגין קטטה ביציע: “שוטרי יס"מ תל אביב ומרחב איילון עצרו 2 חשודים בגין קטטה שהתפתחה בין האוהדים של אותה קבוצה ביציע בתחילת  המשחק”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

במשטרת ישראל הוסיפו על המעצר: “תוך ביצוע פעולות אופרטיביות ושימוש בטכנולוגיה, אותרו החשודים בשנות ה-20 וה-30 ונעצרו. הם הועברו לחקירה במשטרת יפו.

“משטרת ישראל קוראת לציבור האוהדים והספורטאים - לא לאלימות, כן לספורט. משטרת ישראל לא תיתן לפורעי החוק לפגוע באלפי אוהדים שמגיעים לחולל מהומות ואלימות שעלולים להוביל לפגיעה ברכוש ובנפש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */