ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הטקס המרגש של מכבי ת"א עבור אוהדיה החטופים

הצהובים ערכו טקס מצמרר עבור תמיר אדר ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל, גלי ברמן, זיוי ברמן ועומרי מירן. בדשא הוצבו 5 כיסאות ריקים ועלו לשמיים אלומות אור

החולצות למען החטופים אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
החולצות למען החטופים אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לפני שריקת הפתיחה למשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה הערב (ראשון) בבלומפילד, נערך טקס מצמרר לזכר חמשת אוהדי הקבוצה שנחטפו לעזה באירועי 7 באוקטובר, תמיר אדר ז"ל, יוסי שרעבי ז"ל, גלי ברמן, זיוי ברמן ועומרי מירן.

על הדשא הוצבו חמישה כיסאות ריקים, על כל אחד מהם חולצה צהובה עם שמו של אחד החטופים, וסמוך לפתיחת המשחק עלו לשמיים חמש אלומות אור, כל אחת מהן מסמלת את אחד מאוהדי מכבי תל אביב שנמצא בשבי או שנרצח. על רקע דממת הקהל והאור הצהוב שמילא את היציעים, הוקראה קריאה נרגשת להשבת כל החטופים הביתה. סינקופה תאורה, חברה לסאונד ותאורה למופעים והצגות הממוקמת בכפר עזה ובה עבדו גלי וזיו ברמן, נרתמה לטובת המייצג בהתנדבות.

מי שנשא דברים בשם המשפחות היה דני מירן, אביו של עומרי מירן, שנמצא בשבי חמאס זה 730 ימים. מירן אמר בקול חנוק: "קהל יקר, אני דני מירן, אביו של עומרי מירן שנמצא בשבי חמאס כבר 730 ימים, 730 ימים של כאב, של אי ודאות, של המתנה מתמשכת. כמו שאני אומר לעצמי מדי יום – אני לא תולה תקוות, אני פשוט מחכה כל יום".

דני מירן נואם בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

בהמשך דבריו ציין: "הערב אנחנו מציינים שנתיים מאז 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. שנתיים של כאב וגעגוע אינסופי, אך גם של תקווה עיקשת שלא תכבה לעולם. חמש אלומות האור החוצות את שמי בלומפילד הן קריאה של כולנו להשבת כל החטופים והחטופה הביתה – גלי ברמן, זיוי ברמן, עומרי מירן, תמיר אדר ז"ל ויוסי שרעבי ז"ל".

בסיום דבריו הוסיף מירן מסר של אחדות ותקווה: "אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות צה"ל שנלחמים בחזית, מחבקים את הפצועים ומתייחדים עם זכר הנופלים. כאן מבלומפילד, אנו מתחייבים לא לשכוח, לא לוותר, לא לשקוט – ולהמשיך בזעקה עד שכל בן ובת ישובו הביתה. הערב הזה, בלב אחד וקול אחד, צהובים וירוקים כאחד, מאוחדים סביב התקווה לראות את כולם בבית עכשיו. יחד אנחנו חזקים – עם ישראל חי!"

הטקס המרגש, שנערך במעמד אוהדים משתי הקבוצות, הזכיר לכולם שבמאבק על השבת החטופים אין צבעים ואין יריבויות, רק עם אחד המאוחד בתקווה אחת.

דני מירן (רדאד ג'בארה)
דני מירן אביו של החטוף עומרי מירן (שחר גרוס)
דני מירן אביו של החטוף עומרי מירן (שחר גרוס)
טקס לשבעה באוקטובר (שחר גרוס)
