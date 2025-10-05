אייל סגל תובע את טביב: כינה אותי גזען ונוכל

אייל סגל, הבעלים לשעבר של מכבי נתניה, הגיש תביעת דיבה נגד אלי טביב, מי שהיה בעבר הבעלים של הפועל ת"א, הפועל כפ"ס ובית"ר ירושלים. סכום התביעה: חצי מיליון שקלים.

על פי כתב התביעה שהוגשה לבית המשפט השלום בת”א, שהוגש באמצעות עו"ד דור ליאונד ממשרד זאב ליאונד ושות', טביב פרסם שוב ושוב האשמות חמורות כלפי סגל, בהן כינה אותו "גזען" ו"נוכל" במספר ראיונות לתקשורת – כולל ברדיו 90FM, 102FM וערוץ הספורט.

סגל טוען כי מדובר בקמפיין השמצות מתמשך, שהחל לאחר שטביב לא נבחר כגורם שרכש את זכויות הניהול והבעלות על מכבי נתניה. בסופו של דבר, העסקה נחתמה מול חברת Aliya האמריקאית, בראשות איש העסקים היהודי רוס קסטין.

אייל סגל ביציע (חג'אג' רחאל)

לדברי סגל, טביב התקשה להשלים עם ההחלטה, והגיב בסדרת אמירות פוגעניות, בהן טען כי סגל דחה את הצעתו "על רקע גזעני בלבד". בראיון לתכנית ב-102FM, טען טביב: "אנשים אמרו לי שהוא לא ימכור לי את הקבוצה כי הצבע שלי לא מתאים לו", ואף הוסיף כי סגל הוא "שקרן, נוכל ורמאי".

למרות שניסה להסתייג באמצעות השימוש במילה "לכאורה", סגל טוען כי הדבר לא מפחית מחומרת הדברים. ביוני האחרון נשלח לטביב מכתב התראה בטרם תביעה, אך לטענת סגל, הוא לא קיבל כל תגובה, ואף נמשך בגל ההכפשות. "לא נותרה לי ברירה אלא להגן על שמי הטוב בבית המשפט", צוין בכתב התביעה.