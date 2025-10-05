יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אייל סגל תובע את טביב: כינה אותי גזען ונוכל

בעלי מכבי נתניה לשעבר תובע את בעלי בית"ר והפועל ת"א לשעבר על סך כחצי מיליון ש"ח בגין לשון הרע ודיבה: "קמפיין הכפשות מתמשך שלא הותירה ברירה"

|
אייל סגל ואלי טביב (שחר גרוס ועומרי שטיין)
אייל סגל ואלי טביב (שחר גרוס ועומרי שטיין)

אייל סגל, הבעלים לשעבר של מכבי נתניה, הגיש תביעת דיבה נגד אלי טביב, מי שהיה בעבר הבעלים של הפועל ת"א, הפועל כפ"ס ובית"ר ירושלים. סכום התביעה: חצי מיליון שקלים.

על פי כתב התביעה שהוגשה לבית המשפט השלום בת”א, שהוגש באמצעות עו"ד דור ליאונד ממשרד זאב ליאונד ושות', טביב פרסם שוב ושוב האשמות חמורות כלפי סגל, בהן כינה אותו "גזען" ו"נוכל" במספר ראיונות לתקשורת – כולל ברדיו 90FM, 102FM וערוץ הספורט.

סגל טוען כי מדובר בקמפיין השמצות מתמשך, שהחל לאחר שטביב לא נבחר כגורם שרכש את זכויות הניהול והבעלות על מכבי נתניה. בסופו של דבר, העסקה נחתמה מול חברת Aliya האמריקאית, בראשות איש העסקים היהודי רוס קסטין.

אייל סגל ביציע (חגאייל סגל ביציע (חג'אג' רחאל)

לדברי סגל, טביב התקשה להשלים עם ההחלטה, והגיב בסדרת אמירות פוגעניות, בהן טען כי סגל דחה את הצעתו "על רקע גזעני בלבד". בראיון לתכנית ב-102FM, טען טביב: "אנשים אמרו לי שהוא לא ימכור לי את הקבוצה כי הצבע שלי לא מתאים לו", ואף הוסיף כי סגל הוא "שקרן, נוכל ורמאי".

למרות שניסה להסתייג באמצעות השימוש במילה "לכאורה", סגל טוען כי הדבר לא מפחית מחומרת הדברים. ביוני האחרון נשלח לטביב מכתב התראה בטרם תביעה, אך לטענת סגל, הוא לא קיבל כל תגובה, ואף נמשך בגל ההכפשות. "לא נותרה לי ברירה אלא להגן על שמי הטוב בבית המשפט", צוין בכתב התביעה.

אלי טביב (אחמד מוררה)אלי טביב (אחמד מוררה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */