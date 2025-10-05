יום ראשון, 11.01.2026 שעה 03:54
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
2039-2218זוולה12
1929-2617גו אהד איגלס13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1527-2017טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

עבד חשף: אני מקבל הצעות בשכר גבוה מישראל

הכישרון של פ.ס.וו, שפורח בקבוצת המילואים ולא מקבל הזדמנות בבוגרת, בראיון בהולנד: "לא אוותר על אירופה, המצב הביטחוני משפיע במו"מ עם קבוצות"

|
תאי עבד חוגג (IMAGO)
תאי עבד חוגג (IMAGO)

תאי עבד ממשיך להילחם על מקומו באירופה , וגם כובש. הקיצוני הישראלי בן ה-21 הבקיע ביום שישי שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן עבור קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, שסיימה ב-1:1 מול טופ אוס בליגה השנייה בהולנד.

בריאיון לעיתון המקומי Eindhovens Dagblad, התייחס עבד למעמדו בקבוצה, למצב הפוליטי בישראל שמשפיע על מעבר אפשרי לקבוצות אחרות, ולרצון שלו לפרוץ דווקא באירופה – למרות הצעות מפתות מהארץ.

"אמשיך לעבוד קשה", אמר עבד לאחר המשחק, "אני יודע שזה לא פשוט, אבל אני מאמין בעצמי וביכולת שלי להצליח כאן". הקיץ האחרון היה לא פשוט עבור עבד, כשבעת תכניות השחרור של פ.ס.וו שמו עלה כאופציה לעזיבה. למרות זאת, המאמן פטר בוס צירף אותו להכנות של הקבוצה הבוגרת בקיץ, אך דקות משחק רשמיות עדיין לא הגיעו. בשלב זה, שחקנים כמו איבן פרישיץ', אסמיר באייראקטארביץ' ודניס מאן מקדימים אותו בהיררכיה.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

"אני מקבל הצעות מישראל עם שכר גבוה יותר", חשף עבד, "אבל קודם כל אני רוצה להצליח כאן ולפרוץ בפ.ס.וו. אם זה לא יקרה, אצטרך לשקול אפשרויות אחרות". בנוגע להשפעות המצב הבטחוני על קריירת הכדורגל שלו, עבד הודה: "המצב בישראל מקשה על מו״מ עם קבוצות מחו״ל, חלק מהן כבר נסוגו בגלל המצב". עם זאת, הוא הדגיש כי כל עוד תינתן לו הזדמנות באירופה – הוא לא מתכוון לוותר.

