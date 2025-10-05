קניאס: יש מחלוקת בין פלורס לרפאלוב על אגבה

זה אמנם שלב מוקדם של העונה, אך מכבי חיפה כבר נמצאת עם הגב אל הקיר, כשהיא היום (ראשון) פוגשת את מכבי תל אביב בבלומפילד בידיעה שהפסד עלול לסיים לה את העונה בשלב מוקדם מאוד שלה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על סיכוייה של הקבוצה.

מקום שביעי, פער 10 מהמקום הראשון, גם אם חיפה תנצח היא לא תהיה בטופ 4, כמה לחץ יש והאם זה יהיה משחקו האחרון אם יפסיד?

”אני אמרתי שעד המחזור השישי הוא ילך הביתה, אבל אני לא מחליט וזה תלוי בהחלטה שלהם. ראיתי איפה הם מסוגלים ללכת הביתה ולקחת נקודות. משחק ההגנה לדעתי הוא הכי טוב בליגה אגב, נגד ב”ש לדוגמה, זה שיפור מצוין, הסיבה זה האיכות שהצטרפה. עמדת השוער, ירמקוב היה משמעותי, יילה בטאיי, קורנו. דייגו פלורס חושב שהוא מאמן פוטבול, שם יש מאמן הגנה ומאמן התקפה, בכדורגל זה לא הולך. פעם היה את שי ברדה ודראפיץ’, אחד תרגל את ההגנה ואחד ההתקפה”.

מה אתה צופה הערב?

”אני לא נותן הרבה סיכויים לחיפה”.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

אני מסתכל על קבוצות אחרות, דן ביטון שיודע לשנות משחק, עומר אצילי, סתיו טוריאל, דור פרץ, כוכבים שמביאים, בחיפה אין.

”אמרנו את זה מתחילת העונה, אין שחקן קלאץ’ כזה מאז שסבע עזב. שחקן כזה שכל ילד הולך לקנות את החולצה שלו, הקבוצה היא אפורה, אבל צריך לסחוט את הלימון עד הסוף ולהוציא איכויות. הקבוצה צריכה להיות שווה שער אחד, אבל אנחנו רואים שמכבי חיפה היא שבלונה, יש רק מערך אחד והוא שמרני, אני לא יודע אם הוא יודע לשחק בשיטה אחרת, אני הייתי עולה עם 3-5-2, כי אין לי 10 דומיננטי, הוא לא מתרגל את זה”.

מה יש לו נגד אגבה? הוא מאמן, וכשיש מנהל מקצועי רפאלוב והביא אותו לא מזמן, הוא לא הביא את האור הירוק?

”זה בדיוק הסיבה, הם לא היו תמימי דעים לגבי אגבה. המאמן חשב על שחקן ארגנטינאי אחר. יש מחלוקות בין מנהל מקצועי למאמן, ההיררכיה הייתה צריכה להיקבע ברגע שפלורס חתם, לא יודע אם אמרו לו שרפאלוב הפוסק הראשון והוא מחליט, במכבי ת”א זה היה ברור עם ג’ורדי קרויף”.

פיטר אגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

איך לדעתכם המשחק יסתיים הערב?

“יש להם סגל רחב וגדול, יש הבדל במוכנות בין מכבי חיפה לבני סכנין, גם חיפה שהעפילה לאלופות, היא הפסידה להפועל י-ם בטדי ואז ניצחה את מכבי ת”א בבית, רמת המוכנות היא שונה. איך יסתיים? שני שערים פלוס למכבי תל אביב”.

המאמן ימשיך?

”אני חושב שאם הוא מפסיד אין לו לגיטימציה להמשיך, מכבי חיפה תצטרך לקבל החלטה מושכלת ונכונה, כי הפלייאוף העליון בסכנה. מזכירים לי אליפות, אבל איפה אליפות? אני מקבל צמרמורת. כשאתה מביא מאמן ברמה נמוכה כזאת וככה נראים במגרש, אל תצפו לאליפות”.

מי שהביא את כל השחקנים והמאמן, עשה טעות. מי יאמן במקומו?

”עשו טעויות. אני רואה בסופו של דבר שני מועמדים – אחד זה רוני לוי שמחכה להצעה והשני, למרות שיישמע מוזר, אם מכבי חיפה וגם ברק בכר יירדו מהעץ, הוא ירצה לחזור ויעשה את העבודה, באחד מהם הייתי בוחר”.