הולאנד הכריע, סיטי גברה 0:1 על ברנטפורד

השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 7
היה חד והכריע את ההתמודדות
השחקן המאכזב
ארון היקי, ציון: 4
לא תרם התקפית ומצבים טובים של מנצ'סטר סיטי הגיעו מהאגף שלו
המחזור השביעי של הפרמייר ליג הגיע לסיומו הערב (ראשון), כשמנצ’סטר סיטי גברה בחוץ 0:1 על ברנטפורד ועלתה למקום החמישי בטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות. מי שכבש את השער הוא ארלינג הולאנד, החלוץ הנורבגי האדיר שיפגוש בפגרת הנבחרות הקרובה את נבחרת ישראל (11/10, 19:00).
המשחק נפתח טוב מבחינת פפ גווארדיולה וחניכיו כשארלינג הולאנד כבש כבר בדקה התשיעית והעלה את התכולים ל-0:1, לאחר שמצא את עצמו באחד על אחד מול קלהר וגלגל את הכדור לרשת בזכות בישול של יושקו גברדיול. קצת יותר מעשר דקות חלפו והסיטיזנס חטפו מכה קשה, כאשר רודרי, שהיה בספק למשחק, נפצע פעם נוספת, הוחלף ועורר דאגה רבה בקרב המועדון והאוהדים.
במחצית השנייה ההזדמנויות הכי טובות לכיבוש שער הגיעו דווקא מהצד של האדומים-לבנים. בדקה ה-48 תיאגו חלוצה של ברנטפורד החמיץ באחד על אחד מול ג’יאנלואיג’י דונארומה. עשר דקות לאחר מכן, קאיודה הגיע להזדמנות כשנגח לעבר השער אך גם הוא נעצר אצל שוער נבחרת איטליה.
מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח ועלתה למקום החמישי בליגה לאחר שעשתה תיקו במשחק אמצע השבוע מול מונאקו במסגרת ליגת האלופות. מנגד, ברנטפורד הפסידה במשחק לאחר שבמחזור שעבר חגגה עם 0:3 גדול על מנצ’סטר יונייטד. כעת הדבורים ממוקמים במקום ה-16 בטבלה.
מחצית שניה
-
'90+2
- חילוף התקפי של קית' אנדרוס, הבלם כריסטופר אייר פינה את מקומו לקשר ההתקפי פאביו קראבליו
-
'84
- אוואטארה נכנס גם הוא לפנקס לאחר שביצע עבירה
-
'83
- אורילי קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שבזבז זמן
-
'77
- מתיאוס נונס הוא שחקנה הראשון של מנצ'סטר סיטי שנכנס לפנקס של השופט
-
'76
- החילוף הנוסף של סיטי היה בקישור כשריינדרס פינה את מקומו לברנרדו סילבה
-
'76
- חילוף כפול גם אצל פפ, תחילה ז'רמי דוקו נכנס במקום אוסקר בוב
-
'74
- החילוף הנוסף של הדבורים, פרנק אונייקה נכנס במקומו של יארמוליק
-
'74
- עוד חילוף כפול אצל המארחת, תחילה ג'ורדן הנדרסון הוותיק מפנה את מקומו לוויטאלי יאנלט
-
'68
- החילוף השני היה בקישור, מיקל דאמסגארד הקשר הדני פינה את מקומו לחברו מהנבחרת מתיאס ינסן
-
'68
- חילוף כפול אצל ברנטפורד, תחילה אוואטארה נכנס בהתקפה במקום תיאגו
-
'58
- שאדה הרים כדור נהדר מהאגף השמאלי ומייקל קאיודה נגח את הכדור אל ידיו של דונארומה
-
'48
- החלוץ של ברנטפורד השתמש בגופו על מנת לקחת כדור גובה מגברדיול שטעה, אך תיאגו פספס הזדמנות פז ונעצר באחד על אחד מול דונארומה
מחצית ראשונה
-
'39
- אורילי מסר כדור נהדר לטיג'אני ריינדרס שבעט נהדר למסגרת, אך קלהר עצר את הכדור.
-
'31
- אוסקר בוב פרץ נהדר באגף ימין ונתן פס רוחב מדויק לפיל פודן שבעט מתוך הרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'22
- מכה גדולה עבור מנצ'סטר סיטי, רודרי שהיה בספק למשחק נפצע ולא יכל להמשיך, ניקו גונזאלס עלה במקומו
-
'9
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: ארלינג הולאנד קיבל כדור עומק טוב מיושקו גברדיול וניצל זאת בשביל לדייק מקרוב.
-
'1
- דארן אנגלנד שרק לפתיחת המשחק