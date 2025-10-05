הולאנד הכריע, סיטי גברה 0:1 על ברנטפורד

דעת המבקר

השחקן המצטיין ארלינג הולאנד, ציון: 7

הרכבים וציונים

המחזור השביעי של הפרמייר ליג הגיע לסיומו הערב (ראשון), כשמנצ’סטר סיטי גברה בחוץ 0:1 על ברנטפורד ועלתה למקום החמישי בטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות. מי שכבש את השער הוא ארלינג הולאנד, החלוץ הנורבגי האדיר שיפגוש בפגרת הנבחרות הקרובה את נבחרת ישראל (11/10, 19:00).

המשחק נפתח טוב מבחינת פפ גווארדיולה וחניכיו כשארלינג הולאנד כבש כבר בדקה התשיעית והעלה את התכולים ל-0:1, לאחר שמצא את עצמו באחד על אחד מול קלהר וגלגל את הכדור לרשת בזכות בישול של יושקו גברדיול. קצת יותר מעשר דקות חלפו והסיטיזנס חטפו מכה קשה, כאשר רודרי, שהיה בספק למשחק, נפצע פעם נוספת, הוחלף ועורר דאגה רבה בקרב המועדון והאוהדים.

במחצית השנייה ההזדמנויות הכי טובות לכיבוש שער הגיעו דווקא מהצד של האדומים-לבנים. בדקה ה-48 תיאגו חלוצה של ברנטפורד החמיץ באחד על אחד מול ג’יאנלואיג’י דונארומה. עשר דקות לאחר מכן, קאיודה הגיע להזדמנות כשנגח לעבר השער אך גם הוא נעצר אצל שוער נבחרת איטליה.

מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח ועלתה למקום החמישי בליגה לאחר שעשתה תיקו במשחק אמצע השבוע מול מונאקו במסגרת ליגת האלופות. מנגד, ברנטפורד הפסידה במשחק לאחר שבמחזור שעבר חגגה עם 0:3 גדול על מנצ’סטר יונייטד. כעת הדבורים ממוקמים במקום ה-16 בטבלה.