ארלינג הולאנד שמח (IMAGO)

הולאנד הכריע, סיטי גברה 0:1 על ברנטפורד

הסיטיזנס ניצחו את הדבורים ויצאו לפגרת הנבחרות מהמקום החמישי. רגע לפני המפגש מול ישראל, הנורבגי כבש (9') מבישול של גברדיול. רודרי נפצע והוחלף

מערכת ONE | 05/10/2025 18:30
יום ראשון, 05/10/2025, 18:30אצטדיון קומיוניטי סטאדיוםליגה אנגלית - מחזור 7
מנצ'סטר סיטי
הסתיים
0 1
שופט: דארן אנגלנד (ציון: 8)
ברנטפורד
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 7
היה חד והכריע את ההתמודדות
השחקן המאכזב
ארון היקי, ציון: 4
לא תרם התקפית ומצבים טובים של מנצ'סטר סיטי הגיעו מהאגף שלו
הרכבים וציונים
 
 

המחזור השביעי של הפרמייר ליג הגיע לסיומו הערב (ראשון), כשמנצ’סטר סיטי גברה בחוץ 0:1 על ברנטפורד ועלתה למקום החמישי בטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות. מי שכבש את השער הוא ארלינג הולאנד, החלוץ הנורבגי האדיר שיפגוש בפגרת הנבחרות הקרובה את נבחרת ישראל (11/10, 19:00).

המשחק נפתח טוב מבחינת פפ גווארדיולה וחניכיו כשארלינג הולאנד כבש כבר בדקה התשיעית והעלה את התכולים ל-0:1, לאחר שמצא את עצמו באחד על אחד מול קלהר וגלגל את הכדור לרשת בזכות בישול של יושקו גברדיול. קצת יותר מעשר דקות חלפו והסיטיזנס חטפו מכה קשה, כאשר רודרי, שהיה בספק למשחק, נפצע פעם נוספת, הוחלף ועורר דאגה רבה בקרב המועדון והאוהדים. 

במחצית השנייה ההזדמנויות הכי טובות לכיבוש שער הגיעו דווקא מהצד של האדומים-לבנים. בדקה ה-48 תיאגו חלוצה של ברנטפורד החמיץ באחד על אחד מול ג’יאנלואיג’י דונארומה. עשר דקות לאחר מכן, קאיודה הגיע להזדמנות כשנגח לעבר השער אך גם הוא נעצר אצל שוער נבחרת איטליה.

מנצ’סטר סיטי חזרה לנצח ועלתה למקום החמישי בליגה לאחר שעשתה תיקו במשחק אמצע השבוע מול מונאקו במסגרת ליגת האלופות. מנגד, ברנטפורד הפסידה במשחק לאחר שבמחזור שעבר חגגה עם 0:3 גדול על מנצ’סטר יונייטד. כעת הדבורים ממוקמים במקום ה-16 בטבלה. 

מחצית שניה
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף התקפי של קית' אנדרוס, הבלם כריסטופר אייר פינה את מקומו לקשר ההתקפי פאביו קראבליו
  • '84
  • כרטיס צהוב
  • אוואטארה נכנס גם הוא לפנקס לאחר שביצע עבירה
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • אורילי קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר שבזבז זמן
פיל פודן וקאיודה (IMAGO)פיל פודן וקאיודה (IMAGO)
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • מתיאוס נונס הוא שחקנה הראשון של מנצ'סטר סיטי שנכנס לפנקס של השופט
  • '76
  • חילוף
  • החילוף הנוסף של סיטי היה בקישור כשריינדרס פינה את מקומו לברנרדו סילבה
  • '76
  • חילוף
  • חילוף כפול גם אצל פפ, תחילה ז'רמי דוקו נכנס במקום אוסקר בוב
  • '74
  • חילוף
  • החילוף הנוסף של הדבורים, פרנק אונייקה נכנס במקומו של יארמוליק
  • '74
  • חילוף
  • עוד חילוף כפול אצל המארחת, תחילה ג'ורדן הנדרסון הוותיק מפנה את מקומו לוויטאלי יאנלט
גברדיול במאבק (IMAGO)גברדיול במאבק עם שאדה (IMAGO)
  • '68
  • חילוף
  • החילוף השני היה בקישור, מיקל דאמסגארד הקשר הדני פינה את מקומו לחברו מהנבחרת מתיאס ינסן
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ברנטפורד, תחילה אוואטארה נכנס בהתקפה במקום תיאגו
מתיאוס נונס שומר על הכדור (IMAGO)מתיאוס נונס שומר על הכדור (IMAGO)
  • '58
  • החמצה
  • שאדה הרים כדור נהדר מהאגף השמאלי ומייקל קאיודה נגח את הכדור אל ידיו של דונארומה
  • '48
  • החמצה
  • החלוץ של ברנטפורד השתמש בגופו על מנת לקחת כדור גובה מגברדיול שטעה, אך תיאגו פספס הזדמנות פז ונעצר באחד על אחד מול דונארומה
מחצית ראשונה
ריינדס עם הכדור (IMAGO)ריינדס עם הכדור (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • אורילי מסר כדור נהדר לטיג'אני ריינדרס שבעט נהדר למסגרת, אך קלהר עצר את הכדור.
  • '31
  • החמצה
  • אוסקר בוב פרץ נהדר באגף ימין ונתן פס רוחב מדויק לפיל פודן שבעט מתוך הרחבה, אך פספס את המסגרת
רודרי מאוכזב (IMAGO)רודרי מאוכזב (IMAGO)
רודרי לא יכול להמשיך (IMAGO)רודרי לא יכול להמשיך (IMAGO)
רודרי נפצע (IMAGO)רודרי נפצע (IMAGO)
  • '22
  • חילוף
  • מכה גדולה עבור מנצ'סטר סיטי, רודרי שהיה בספק למשחק נפצע ולא יכל להמשיך, ניקו גונזאלס עלה במקומו
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי מאושרים (IMAGO)
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)
ארלינג הולאנד שמח (IMAGO)ארלינג הולאנד שמח (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
הולאנד בועט (IMAGO)הולאנד בועט (IMAGO)
  • '9
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: ארלינג הולאנד קיבל כדור עומק טוב מיושקו גברדיול וניצל זאת בשביל לדייק מקרוב.
  • '1
  • החלטת שופט
  • דארן אנגלנד שרק לפתיחת המשחק
שחקני ברנטפורד (IMAGO)שחקני ברנטפורד (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)
הוספת תגובה
