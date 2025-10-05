יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

כל הנושאים החמים בשידור חי באתר ובערוץ ONE מראשון עד חמישי. והפעם: אוהדי בית"ר ויצחקי, חיפה נגד מכבי ת"א, הפועל נגד ב"ש וקטש ומכבי ת"א סל

|
עומר אצילי במאבק (אורן בן חקון)
עומר אצילי במאבק (אורן בן חקון)

יום ראשון היום וזה אומר שהיה יום גדוש של משחקים בשבת, ויש יום גדוש נוסף לפנינו. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט
