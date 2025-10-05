יום ראשון, 05.10.2025 שעה 09:31
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

עם סגל חסר וחום כבד: ברצלונה יוצאת לסביליה

הקטלונים ינסו לצאת לפגרה מהפסגה עם ניצחון בפיחואן ב-17:15 (חי בערוץ ONE), שם אמור להיות למעלה מ-30 מעלות. המאזן באצטדיון וההרכב המשוער בפנים

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

ברצלונה תתארח הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני  בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.

הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.

הכוכב הצעיר חזר רק לאחרונה מהיעדרות בת ארבעה משחקים, ואף פתח בשני המשחקים האחרונים מול סוסיאדד ופ.ס.ז', אך סיים את ההתמודדות מול הצרפתים עם כאבים שימנעו ממנו לשחק בסביליה. המועדון מקווה כי יהיה כשיר לקלאסיקו ב-26 באוקטובר. העומס הפיזי ממשחק ליגת האלופות צפוי להוביל לשינויים בהרכב, כפי שנהוג אצל פליק, שביצע בממוצע כארבעה שינויים בהרכב מדי משחק העונה.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

ההרכב המשוער של ברצלונה

פליק צפוי לבצע מספר התאמות, כאשר בשער יהיה וויצ'ך שצ'סני. בהגנה עשויים לפתוח ז'ול קונדה ואלכס באלדה כמגנים, עם צמד בלמים שיכלול ככל הנראה את רונאלד אראוחו ואנדראס כריסטנסן. במרכז השדה, פליק שוקל לחזור לצמד הקלאסי, פרנקי דה יונג ופדרי, שפתח יחד בשישה מתוך תשעת המשחקים האחרונים. גאבי פצוע, וקאסאדו ישמש גיבוי מהספסל.

הקושי המרכזי הוא בחלק ההתקפי, שם פליק נותר עם מעט מאוד אופציות. ראפיניה, פרמין וימאל בחוץ, ופליק שוקל מספר וריאציות. אחת האפשרויות היא להציב את פראן טורס ומרכוס רשפורד באגפים, דני אולמו כקשר התקפי ורוברט לבנדובסקי בחוד. אפשרות אחרת היא לשלב את רוני ברדג’י, אולמו ורשפורד בשלישייה הקדמית, כשגם אופציית דרו באה בחשבון.

ההרכב המשוער: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, פראן טורס, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

לאמין ימאל. ייעדר (IMAGO)לאמין ימאל. ייעדר (IMAGO)

המאזן המבטיח של ברצלונה בפיחואן

למרות הקושי, לברצלונה מאזן מצוין באצטדיון של סביליה. הקבוצה לא הפסידה שם בליגה מאז אוקטובר 2015, אז נוצחה 2:1. מאז, שמונה משחקים, שלושה ניצחונות רצופים ועוד שלוש תוצאות תיקו. בעונה שעברה הביסה בארסה את סביליה 1:4, למרות ששיחקה דקות רבות בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של פרמין.

הטמפרטורות הצפויות בסביליה בשעת המשחק (כ-30 מעלות) עשויות להשפיע על קצב המשחק, אך בברצלונה יודעים: ניצחון, ועוד אחד חוץ מול יריבה עיקשת, הוא הדרך היחידה להתחיל את הפגרה עם ביטחון, ולהתכונן בראש שקט לקלאסיקו מול ריאל מדריד בעוד שלושה שבועות.

