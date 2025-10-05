טימותי טיים: מוזי ריסק את הפועל פתח תקווה

בית״ר הביסה את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים אתמול (שבת). יש אופי, יש התקפה, יש מוזי ויש אצילי אבל יש גם בעיות בהגנה. פודקאסט בית״ר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל על המשחק בטדי, האווירה המטורפת של 18,000 אוהדים ועל הכוכב של המשחק טימוטי מוזי.

וגם: מה חסר לבית״ר, המלכודת שפתח תקווה נפלה בה, היחסים בין יצחקי לקומץ אוהדים ביציע המערבי, סקופ על קאלו, היכולת של גדראני, העבודה של דור מיכה והתייחסות לגבי ירדן שועה - מה עובר על קפטן בית״ר ירושלים? התשובות בפודקאסט.

ולסיום, סוף סוף תשובה לשאלה איפה הכסף ממכירת קאני, למה אין לבית״ר זרים כמו שיש לקבוצה הצנועה מפתח תקווה וכמובן – התייחסות לטקס המרגש בטדי לציון שנתיים ל 7.10 שצמרר את כולנו. האזנה נעימה.