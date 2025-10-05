יום שבת, 10.01.2026 שעה 00:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

סיבה לדאגה? קיליאן אמבפה נפצע לאחר שכבש

הכוכב הצרפתי נפגע במהלך השער ב-1:3 על ויאריאל ונראה צולע בירידה לחדר ההלבשה, אך בספרד הרגיעו והחמיאו לוויניסיוס: "משחקו הטוב ביותר העונה"

|
ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (La Liga)
ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (La Liga)

רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות ואחרי החמישייה שהיא שמה לקייראט בליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה לנצח גם במסגרת הליגה, כאשר הערב (שבת) היא גברה 1:3 על ויאריאל של מנור סולומון, שלא שיחק.

קיליאן אמבפה כבש את השער השלישי בדקה ה-81, כשמה שהעסיק בעיקר את ספרד היה דווקא מה שקרה אחר כך, כאשר החלוץ הצרפתי ירד מיד לחדר ההלבשה, כשהוא ביקש כמובן להיות מוחלף.

בתקשורת הספרדית אישרו: “הוא ביקש להיות מוחלף, יצא על רגליו, אך מעט צולע בדרכו לחדר ההלבשה לבדיקה נוספת”. בנוסף, בתקשורת המקומית מדווחים שזה נקע בקרסול ימין שלא ימנע ממנו לשחק בנבחרת צרפת בפגרה הקרובה, כשגם פרנק מסטנטואונו נפגע וסובל ממתיחה קלה.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

בתוך כך, בתקשורת הספרדית כמובן הגיבו למשחק וב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “ריאל הייתה ראויה לניצחון ו-ויניסיוס תפס את הבמה”. ב’מארקה’ הוסיפו: “ניצחון גדול של ריאל מדריד בחצי השני”. ב’אס’ כתבו: “משחק נהדר עם צמד גדול של הברזילאי ומשחקו הטוב ביותר העונה, ריאל חזרה למקום הראשון”.

לאחר המשחק, ויניסיוס דיבר: “מקווה שכולנו נחזור מהפגרה ללא פציעות, יש לנו משחקים גדולים לאחר הפגרה. אני שמח שניצחנו בסנטיאגו ברנבאו, האוהדים שלנו הם הכל בשבילנו. אני שיחקתי טוב מאוד ואני רוצה להמשיך לעזור לקבוצה”. אורליאן טשואמני סיכם: “זו העונה הרביעית שלי במועדון הגדול בעולם, ואני מרגיש כל כך שמח וזכות לעזור לקבוצה הזאת לנצח. אנחנו יודעים ששיחקנו נגד אתלטיקו, אבל כשיש לך משחק כל שלושה ימים, אתה צריך להיות מוכן מיד למשחק הבא ולהתחיל לנצח שוב”.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

מאמן הקבוצה, צ’אבי אלונסו, אמר לאחר ההתמודדות: “תוכנית המשחק שלנו כמו תמי דהייתה לשלוט במשחק באמצעות החזקת כדור, וכשמאבדים, ללחוץ מהר וגבוה ולקחת אותו בחזרה, אני חושב שעשינו עבודה טובה, אנחנו מרגישים טוב וזה ניצחון חשוב. ויניסיוס? אהבתי את המשחק שלו, אני שמח בשבילו, לא רק בגלל השערים. בגלל שהוא היה כל כך פעיל, אני אוהב לראות אותו נהנה ומחייך, הוא היה קרוב לשלושער והיה ראוי לכך, אני מרוצה ממנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */