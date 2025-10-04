יום שישי, 09.01.2026 שעה 23:58
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

עשה פאולו סוזה: החגיגה שהרחיקה את מרסקה

מאמן צ'לסי לא הצליח להישאר אדיש בשער הניצחון של אסטבאו בתוספת הזמן מול ליברפול, וביצע ריצה שתזכיר לאוהדי מכבי ת"א נשכחות. כל התגובות בפנים

|
אנזו מרסקה (IMAGO)
אנזו מרסקה (IMAGO)

צ’לסי גברה היום (שבת) 1:2 על ליברפול בסטמפורד ברידג’, כשאסטבאו כבש את שער הניצחון הדרמטי עמוק בתוספת הזמן. מה שתפס את העין של התקשורת האנגלית מעבר לשער הדרמטי, היא הריצה המרשימה של מאמן הבלוז, אנזו מרסקה, שתזכיר לאוהדי מכבי תל אביב נשכחות.

המאמן הורחק בכרטיס אדום לאחר שחגג את שער הניצחון בדקה ה-95. האיטלקי קיבל כבר קודם לכן את הכרטיס הצהוב, אבל זה לא מנע ממנו לפרוץ בריצת “פאולו סוזה” לאורך הקווים ולחגוג בהתלהבות, לאחר שהבלוז כאמור הכריעו ממש ברגעי הסיום.

“הוא הורחק, אבל זה לא יעניין אותו!” ציין גארי נוויל, שפרשן את המשחק. “ההרחקה הזאת שווה כל רגע, איזו חגיגה”. הוסיף האנגלי, שלא הפסיק לשבח את המאמן: “הקבוצה שלו הייתה פשוט נהדרת. הם השתפרו עוד ועוד ככל שהמשחק התקדם”. 

החגיגה הזכורה של פאולו סוזה (יניב גונן) (מערכת ONE)החגיגה הזכורה של פאולו סוזה (יניב גונן) (מערכת ONE)

גם דניאל סטארידג’, אקס ליברפול, דיבר בטלוויזיה האנגלית: “ראיתם מה זה אומר לצ’לסי, לא רק עבור השחקנים, אלא גם עבור צוות האימון. הם היו תחת לחץ, אנשים הטילו ספק במרסקה. הם נאלצו להתמודד עם לא מעט פציעות. עכשיו הם יצאו מהמשחק כשהם מבינים שהם מסוגלים להציג יכולת כזאת”. 

