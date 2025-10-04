הפועל ת"א הבינה את משמעות מאבקי הצמרת

על פתיחת העונה של החבורה של אליניב ברדה אין מה להתלונן – כדורגל טוב, אופי, צעירים מבטיחים, ומאמן שמנהל את הסגל בצורה מופתית. כל זה הפיח אופטימיות רבה בצד האדום של הפועל תל אביב, שהגיעה הערב (שבת) למשחק הצמרת נגד הסגנית מהעונה שעברה, הפועל באר שבע, אך למרות הציפיות, נכנעה 2:1 לדרומיים.

עמית לוינטל ורונן פייגנבוים עם פרק חדש בפודקאסט הפועל ת”א על סיכום ההופעה של החניכים של ברדה בטרנר: ההרכב שעלה, שיטת המשחק והאם הייתה מתאימה לסיטואציה, ההגנה שהייתה נראית מבולבלת, שאלת החילוף של סתיו טוריאל, האם קינגס קאנגווה היה צריך להיות מורחק? מתי נראה את לואיזו שהפועל מחכה לו, והנתון ההיסטורי שב”ש הצליחה לרשום על חשבון הפועל ת”א.

וגם: ההכנות לדרבי מול מכבי תל אביב, שאלת האנדרדוג, כיצד האדומים יגיעו לאחר הפגרה וכמה ההפסד הראשון לעונה ישפיע, וההימורים לקראת המפגש החם והמסקרן נגד הצד הצהוב.