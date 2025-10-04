יום רביעי, 08.10.2025 שעה 15:49
זלאטן שוב קנה לעצמו פרארי חדשה ליום הולדתו

איברהימוביץ' חגג את יום הולדתו ה-44 עם ה-F80 - רכב הכביש הכי מהיר של פרארי, אשר נצבע לכבודו בצבע השחור המטאלי. וכמה עלה התענוג? תתקשו להאמין

|
זלאטן והמתנה שהוא קנה לעצמו (IMAGO)
זלאטן והמתנה שהוא קנה לעצמו (IMAGO)

נדמה שזה כבר הפך למסורת של ממש אצל זלאטן איברהימוביץ': בכל יום הולדת, המתנה חייבת לכלול מנוע עוצמתי וסמל סוס דוהר על מכסה המנוע. אחרי כל השנים הללו, כשמדובר באיברהימוביץ’, כבר ברור שאין מדובר בעוד פרארי – אלא בפריט אספנות שנרכש מתוך אהבה אמיתית למותג האיטלקי האגדי.

לפני שנתיים הוא חגג עם פרארי פורוסאנגואה, ובשנה שעברה זה היה דגם ה־SF90 XX Spider. אבל השנה, המתנה של "איברקדברה" חצתה רף חדש לגמרי: פרארי F80 – מכונית העל החדשה של היצרן ממראנלו, שמחירה מתחיל ב־3.5 מיליון יורו לפני תוספות.

כצפוי, גם גרסתו של איברהימוביץ’ לא נראית כמו כל אחת אחרת. הצבע השחור המטאלי, שכבר הפך לסימן ההיכר של רכבי הפרארי שבבעלותו, מעניק ל־F80 מראה מאיים במיוחד. מדובר באחת ממכוניות העל המבוקשות ביותר בעולם כיום, כאשר פרארי תייצר ממנה רק 799 יחידות – לא אחת יותר ולא אחת פחות.

הכי מהירה על המסלול (מתוך האתר הרשמי)הכי מהירה על המסלול (מתוך האתר הרשמי)

איברהימוביץ’ נחשב לאחד מלקוחות־העל של פרארי, ולכן קיבל גישה מוקדמת לדגם עוד לפני רוב האספנים. מי שמכיר את צי הרכב שלו יודע שלא מדובר בהפתעה: רק לאחרונה נראה נוהג ב־Daytona SP3 המרהיבה, ולפני כן ב־812 Competizione, ב־SF90 Spyder (מתנת יום ההולדת לשנת 2021) וגם ב־Monza SP2 הנדירה.

ה־F80 החדשה ממשיכה את קו היוקרה והקיצוניות של ה־LaFerrari האגדית, אך מוסיפה רובד טכנולוגי שלא נראה כמוהו במותג עד כה. מתחת למעטפת סיבי הפחמן מסתתרת מערכת הנעה היברידית־נטענת הכוללת שלושה מנועים חשמליים ומנוע בנזין V6 טווין־טורבו, שמפיקים יחד הספק עצום של 1,200 כוחות סוס.

למרות שזלאטן ידוע בחיבתו למנועים עתירי צילינדרים, נראה שגם הוא נכנע לקדמה – או לפחות מוכן ליהנות מהשילוב שבין עוצמה, ביצועים וחדשנות טכנולוגית. התוצאה היא מפלצת מהירות שמגדירה מחדש את גבולות היכולת של פרארי בעידן ההיברידי.

פשוט יצירת אומנות (מתוך האתר הרשמי)פשוט יצירת אומנות (מתוך האתר הרשמי)

במונחי ביצועים, אין מדובר בעוד מכונית־על. ה־F80 היא המכונית המהירה ביותר של פרארי על מסלול פיוראנו האגדי (מסלול המבחן הפרטי של חברת פרארי) – הישג שממקם אותה בראש הפירמידה של רכבי הספורט היקרים בעולם. 

ומה באשר לנתוני המהירות בפועל? המהירות המקסימלית של ה-F80 עומדת על 350 קמ”ש, כאשר היא מאיצה מ-0 ל-100 קמ”ש ב-2.15 שניות בלבד ומ-0 ל-200 ב-5.75 שניות. נזכיר, כמו תמיד, שכל תאוצה מ-0 ל-100 באזור ה-2 שניות, מציבה כל רכב בשורה הראשונה של המכוניות המהירות בעולם.

אז זהו זה, גם השנה, זלאטן ממשיך לשמור על מסורת שמעטים יכולים להרשות לעצמם – יום הולדת עם מתנה שמחברת בין מכניקה טהורה, עיצוב איטלקי וחיים שכוללים רק דבר אחד קבוע: להיות תמיד מספר אחת (וזלטאן, אשר ידוע כאהוב המדור, תמיד יהיה מספר אחת על המגרש ומחוצה לו).

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

