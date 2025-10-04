"פשע שאנחנו לא משחקים בק"ש, בושה וחרפה"

עירוני קריית שמונה סיימה הערב (שבת) ב-0:0 עם הפועל חיפה ונותרה בחלק התחתון של הטבלה, כשהיא עם 5 נקודות בלבד אחרי 6 מחזורים. מי שנותר מתוסכל מהמצב, ובעיקר מהמחסור ביתרון הביתיות, הוא מאמן הקבוצה שי ברדה שלא חסך בסיום המשחק.

שי ברדה תקף בחריפות את סאגת האצטדיון בקריית שמונה: “אני חושב שזה פשע שאנחנו לא משחקים בקריית שמונה, זו בושה וחרפה”.

המאמן המשיך וחשף את המצב במגרש: “ביומיים האחרונים אנחנו מדברים על חולדות, עכברים, המגרש נראה זוועת עולם. זה מפריע לי מאוד, אבל צריך להבין שאנחנו כבר שנתיים נודדים”.

ברדה הסביר את החשיבות של הדבר למרות הקושי והמצב הגרוע של המגרש: “אני אימנתי נגד קרית שמונה ואני יודע מה זו הנסיעה הזו ואיזה יתרון המגרש הזה לקריית שמונה, אבל אני מאמן כדורגל. אני מקווה מאוד שהמדינה תטפל בזה”.