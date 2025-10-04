וייסמן כבש בלאו-וייס לינץ, סבע הבקיע בטורקיה

הליגות ברחבי העולם ממשיכות לצבור תאוצה וכך קרה גם היום (שבת), בהן הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות וביעדים שהוצבו מראש.

# באוסטריה, שון וייסמן חזר לכבוש. אחרי שני משחקים בהם לא מצא את הרשת, החלוץ הצליח לכבוש בדקה ה-79 אחרי שניגש אל נקודת הפנדל ומשם הכניע את שוער אוסטריה וינה, בשער שהכריע את תוצאת המשחק עם 0:1.

# בטורקיה, דיא סבע שבר בצורת ואחרי ארבעה משחקים ללא שער חזר לכבוש. הישראלי כבש את הרביעי של אמדספור שניצחה 1:4 את קצ’יורנגוצ’ו.

# בצרפת, מחמוד ג’אבר פתח והשלים 90 דקות בניצחון החוץ של סט. אטיין 0:2 על מונפלייה, קבוצתו של הקשר נמצאת במקום השני בטבלת הליגה השנייה בצרפת בשיוויון עם טרואה ופאו שלרשותן 20 נקודות לכל אחת לאחר תשעה מחזורי הפתיחה.

# בארצות הברית, עידן טוקלומטי פתח והשלים 90 דקות בניצחון החוץ של שארלוט 0:1 על די.סי יונייטד. קבוצתו של החלוץ הישראלי הבטיחה את מקומה בפלייאוף גביע ה-MLS.

# רועי בן שמעון פתח במדי קבוצתו אלבסני האלבנית, אך לא הצליח לעזור לקבוצתו להשיג תוצאה טובה בהפסד 1:0 לווילאזניה, כשהוא הוחלף בדקה ה-55.

# רועי קהת לא פתח אצל סומגאייט בליגה האזרית, כשעלה מהספסל בדקה ה-64 כשהתוצאה הייתה 2:0 לטובת טוראן טובוז, אלא שגם לאחר כניסתו היא ספגה שער נוסף, במשחק שנגמר 3:0.

# במולדובה, ליאם חרמש פתח ושיחק 90 דקות בניצחון 1:2 של קבוצתו שריף טירספול על פוליטכניקה, עם שלוש נקודות שפתחו פער מהמקום השני פטרוקוב.