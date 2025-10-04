יום שבת, 10.01.2026 שעה 02:11
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3315-2916בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2633-3316איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

עדיין ללא הפסד העונה: 0:3 לבאיירן על פרנקפורט

הבווארים שמרו על הכושר המטורף עם ניצחון חלק באליאנץ ארנה, דיאס כבש צמד ובישל לקיין. דורטמונד סיימה ב-1:1 והפער גדל ל-4 נק', 0:2 ללברקוזן

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

המחזור השישי בליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) עם מספר מפגשים מרתקים. במוקד – דורטמונד המשיכה את הרצף הנהדר מפתיחת העונה כשהיא טרם הפסידה אחרי 1:1 נגד לייפציג. לברקוזן ניצחה 0:2 את אוניון ברלין. גם ורדר ברמן ואוגסבורג ניצחו, ולסיום ובמוקד – באיירן מינכן רשמה 0:3 נפלא על איינטרכט פרנקפורט.

באיירן מינכן – איינטרכט פרנקפורט 0:3

אולי הקבוצה הטובה ביותר באירופה כרגע. הבווארים עדיין ללא אפילו תיקו בכל המסגרות העונה, והם לא הפסידו מאז שנכנעו לפ.ס.ז’ ברבע גמר גביע העולם למועדונים. בליגה כמובן האלופה עם 18 נקודות מ-18 אפשריות, וכמובן שהארי קיין מצא את הרשת מבישול של לואיס דיאס, כאשר הקולומביאני גם כבש את הראשון ואת השלישי וסיים עם צמד ובישול. המרחק מדורטמונד גדל לארבע נקודות.

דורטמונד – לייפציג 1:1

הצהובים רשמו כאמור משחק נוסף ללא הפסד מפתיחת העונה, ונצמדו לבאיירן מינכן בפסגה אחרי חלוקת נקודות בסיום. כריסטוף באומגרטנר היה זה שכבש ראשון עם גול מהיר כבר בדקה השביעית לזכות האורחת. יאו קוטו איזן בדקה ה-23 והכריע את תוצאת המשחק.

לברקוזן – אוניון ברלין 0:2

חניכיו של יולמן רשמו משחק שמיני ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות עם ניצחון שהקפיץ אותם לחלק העליון בטבלה. ארנסט פוקו כבש ראשון במחצית הראשונה, כריסטיאן קופאן הכפיל בדקה ה-49 וקבע את תוצאת הסיום. 

ורדר ברמן – סט. פאולי 0:1

במשחק שלא התעלה לקצב גבוה, המארחת יצאה עם ידה על העליונה בסיום, אחרי שער בודד במשחק, שהובקע כבר בדקה השנייה. סמואל מבונגלה היה זה שכבש והכריע את תוצאת הסיום.

אוגסבורג – וולפסבורג 1:3

שתי הקבוצות חיפשו ניצחון שני העונה בליגה, אך רק המארחת היא זו שמצאה אותו. נואקי באנקס כבש שער מהיר כבר בדקה השלישית, מרט קומר הכפיל ורובין פלוהאר הוסיף את השלישי. אדם דאגהאים רק צימק עבור האורחת, שמסתבכת בתחתית.

