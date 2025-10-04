יום שבת, 04.10.2025 שעה 23:47
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עם עידן עמדי: בית"ר ערכה טקס מצמרר בטדי

הקבוצה מהבירה ריגשה אצטדיון שלם לפני הפועל פ"ת עם טקס לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, כשגם אוהד הקבוצה שנפצע בעצמו בעזה לקח חלק. צפו בתמונות

|
עידן עמדי בטקס המצמרר. גיבור בעצמו (אורן בן חקון)
עידן עמדי בטקס המצמרר. גיבור בעצמו (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים ציינה הערב (שבת), במשחק הבית מול הפועל פתח תקווה, שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר. המועדון קיים טקס מיוחד לזכרם ולכבודם של אוהדיו שנפלו ונרצחו מאז אותו יום קשה ובמהלך מלחמת חרבות ברזל.

על פי הודעת המועדון, לאורך השנתיים האחרונות הושקעו משאבים רבים על מנת להנציח את 114 אוהדי הקבוצה שאיבדו את חייהם. היום, רגע לפני המשחק, ירדו המשפחות השכולות אל כר הדשא וקיבלו אות הוקרה והכרה על גבורת יקיריהן. המועדון הנציח את אוהדי הפועל פתח תקווה שנפלו גם הם במהלך המלחמה ונתן להם את הכבוד הראוי להם.

המועדון, בשיתוף אוהדי הקבוצה, קיים את הטקס כשהתצוגה ביציעים הייתה מרגשת וכללה באופן אישי את כל האוהדים שנפלו. כמו כן, ביוזמת האוהדים ובשיתוף המועדון, חולקו חולצות עם שמות הנופלים אשר חולקו למשפחות השכולות. את המעמד יכבד הזמר והיוצר עידן עמדי, אוהד הקבוצה, שייקח חלק בטקס ויתרום להנצחת הנופלים ולחיזוק המשפחות.

ברק אברמוב בטקס (אורן בן חקון)ברק אברמוב בטקס (אורן בן חקון)

בעלי המועדון, ברק אברמוב, אמר: “כבר שנתיים שאנו עוסקים כמעט ברמה היום-יומית בהנצחת המשפחות השכולות, בניסיון לעזור ולהקל ולו במעט בכאב שלהם. כל כך הרבה משפחות, חברים, ואנשים שאיבדו את היקר להם מכל. אנחנו נמשיך ללא הרף, גם כעת, להנציח את 114 אוהדינו ויחד עם זאת נתפלל לחזרתם של החטופים שלנו, כמה שיותר מהר”.

טקס מרגש לפני בית"ר נגד הפועל פ"ת (אורן בן חקון)טקס מרגש לפני בית"ר נגד הפועל פ"ת (אורן בן חקון)
דמעות ביציעי בית"ר ירושלים בטקס (אורן בן חקון)דמעות ביציעי בית"ר ירושלים בטקס (אורן בן חקון)
טקס מצמרר בטדי (אורן בן חקון)טקס מצמרר בטדי (אורן בן חקון)
הקהל של בית"ר במהלך הטקס (אורן בן חקון)הקהל של בית"ר במהלך הטקס (אורן בן חקון)
