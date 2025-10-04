האם הג'ודו בדרך להיכנס לאולימפיאדת החורף?

האם תחרויות ג'ודו יתקיימו גם באולימפיאדת החורף הבאה ב-2030? הוועד האולימפי הבינלאומי שוקל שינויים מעניינים במשחקים האולימפיים, שעשויים להשפיע בעתיד אפילו על המשלחת הישראלית.

סבסטיאן קו, חבר הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי ויו"ר איגוד האתלטיקה העולמי, הוא גם חבר בקבוצת העבודה החדשה שהקים הוועד האולימפי הבינלאומי, זו שנועדה לבחון את גודלם של המשחקים האולימפיים, לבחון דרכים לשלב ענפים מסורתיים במשחקי החורף, כמו גם להוסיף או להסיר ענפי ספורט ממשחקי הקיץ. בימים אלה הוועדה בוחנת כמה כיוונים חדשים כדי לרענן ולחדש את תוכניות המשחקים.

במסגרת תפקידו, סבסטיאן קו הציע כמה הצעות והצהיר כי "נשיאת הוועד האולימפי החדשה, קריסטי קובנטרי, הביעה נכונות לבדוק שינויים באירועי הספורט הגדולים בעולם. אני חושב שיש סיכוי טוב שזה יקרה וזה מהלך נכון לבחון זאת. יש כמה דברים על הפרק שנבחנים עכשיו".

סבסטיאן קו (רויטרס)

בוועד האולימפי הבינלאומי בוחנים מעבר של חלק מהענפים ממשחקי הקיץ לחורף. אחד מהם הוא הג'ודו, הענף בו ישראל מצטיינת עם 9 מדליות אולימפיות מתוך ה-20 שהשיגה בכל הזמנים. "אם יש מתקנים מקורים, בהחלט אפשר לשלב את הענף. זה ידרוש אולי מודל שונה וחלוקת הכנסות שונה לאולימפיאדת החורף, אבל זה נמצא על הפרק. אני אוהב ג'ודו", הכריז סבסטיאן קו.

קו, אחד מהאנשים החזקים בספורט העולמי, גם הכריז כי הוא מנהל שיחות עם הוועדה המארגנת של אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 על מנת שזו תאשר קיום תחרויות אתלטיקה מחוץ לאצטדיון האולימפי בארה"ב. "אני רוצה לראות יותר אירועי אתלטיקה מחוץ לאצטדיון", אמר.

נבחרת הג'ודו (באדיבות איגוד הג'ודו העולמי)

לפי הדיווחים בתקשורת העולמית, נשקלת גם האפשרות להוסיף לאולימפיאדת החורף תחרויות חדשות, אולי אפילו כבר במהדורת 2030 כאשר האירוע יתקיים בהרי האלפים הצרפתיים. בארגון מעוניינים לצרף ענפים כמו ריצת שדה קרוס קאונטרי, שהיא למעשה ריצה עם מכשולים טבעיים כמו בוץ ודשא, ורכיבת אופניים סייקלוקרוס, שהיא תחרות חורפית עם בוץ במסלול מעגלי.

בנוגע לשילוב ענפים חדשים באולימפיאדת החורף 2030, סבסטיאן קו טען: "אלו ענפי ספורט חורפיים, אומנם לא עם שלג וקרח, אבל זה ספורט חורף שאנחנו רוצים להחזיר. גם דייויד לפרטיין, יו"ר איגוד האופניים העולמי, מעוניין בכך".