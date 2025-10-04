מכה למכבי חיפה: ירמקוב לא בסגל מול מכבי ת"א

בשורות רעות מאוד עבור מכבי חיפה, שתעלה למשחק מחר (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב בבלומפילד ללא השוער הבכיר שלה, גיאורגי ירמקוב, שלא כשיר להתמודדות ולא ייכלל בסגל. מנגד הבשורה הטובה היא – מי שכן יחזור מפציעה הוא הקשר עלי מוחמד.

כזכור, ירמקוב נפגע בכתפו במהלך משחק הליגה האחרון ביום שני מול הפועל באר שבע והוחלף על ידי שריף כיוף, שספג את השער שהכריע את ההתמודדות לטובת הקבוצה מבירת הנגב בדקה ה-62. לאורך כל השבוע, היו ניסיונות להכשיר את השוער, שסבל מכאבים מתמשכים ולא הצליח להתגבר על הפציעה. פועל יוצא מזה ששריף כיוף ימשיך בשער לקראת אחד המשחקים הכי המשמעותיים של הקבוצה.

דייגו פלורס הצהיר לפני המשחק (לא במסע”ת כמיטב המסורת): “זה משחק שכל שחקן רוצה לקחת בו חלק, זה הקלאסיקו הישראלי, כל המדינה תצפה. אתגר טוב עבורנו אחרי ההפסד האחרון, הזדמנות טובה להוכיח את עצמנו וחייבים להתכונן הכי טוב שאפשר. ננסה להסתכל על כך בצורה חיובית, ננסה לשפר מה שאפשר. השחקנים שלי עובדים קשה, ובכל אופן אנחנו רוצים להדביק את פער הנקודות. אמשיך לעשות את אותו הדבר, בין אם ננצח או לא. יש לנו שחקנים שיכולים לשפר את המצב והביצועים שלנו, נמשיך להאמין ונעבוד קשה. בטוח שנשפר את המצב בקרוב”.

דייגו פלורס (שחר גרוס)

פייר קורנו הוסיף: “משחק קשה, אבל ידענו שזה יהיה ככה עם הלו”ז שקיבלנו. אחרי ההפסד לב”ש אנחנו חייבים נקודות ומגיעים לבלומפילד כדי לקחת אותן. מודעים למצב, לא משחק קל אבל נתמודד. יש לנו סגל חזק, מאמין בכל השחקנים. כשהגעתי לקח זמן להבין אחד את השני, אבל אחרי כמה שבועות רואים שהסגל שלנו חזק, ונצטרך להמשיך לעבוד”.

שריף כיוף מחליף את גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

נחזור לסאגת השוערים. חובת ההוכחה תהיה על משחק ההגנה של הקבוצה, שיצטרך לעזור לכיוף לעבור בהצלחה את המשוכה. ירמקוב נחשב לאחד משחקני הרכש הכי משמעותיים של מכבי חיפה מתחילת העונה. מדובר בשוער שהצליח לשדרג את הקבוצה. לצידו, המשיך להתאמן שריף כיוף, שהיה השוער הראשון בעונה הקודמת ויקבל מחר הזדמנות פז להוכיח את יכולותיו מול מכבי תל אביב.

במרכז ההגנה לא צפוי שינוי. ליסב עיסאת ימשיך לשחק לצידו של עבדולאי סק, כאשר צמד המגינים יהיו יילה בטאי ופייר קורנו, מהם מצפים לתמיכה גדולה הרבה יותר בכל מה שנוגע למשחק ההתקפה. דולב חזיזה יחזור לשחק באגף שמאל על חשבון סילבה קאני.

ההרכב המשוער: שריף כיוף, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבונטה סטיוארט.