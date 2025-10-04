יום שבת, 04.10.2025 שעה 12:32
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
148-117בורנמות'2
133-126ארסנל3
123-86קריסטל פאלאס4
114-116טוטנהאם5
114-76סנדרלנד6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
811-87פולהאם11
89-66לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

החשבון הפתוח של מרקוס רשפורד מול סביליה

האנדלוסים לא הפסידה בארבעת המשחקים בהם פגשה את החלוץ האנגלי, שלא כבש נגדה, אך בישל פעמיים במדי יונייטד. מחר ב-17:15 (חי בערוץ ONE) מפגש נוסף

רשפורד מול סביליה (IMAGO)
רשפורד מול סביליה (IMAGO)

באצטדיון רמון סאנצ'ס פיחואן אוהבים להיזכר ברגעים המתוקים שההיסטוריה העניקה בכל פעם שסביליה התמודדה מול מרקוס רשפורד. ולא בכדי, כמה מהניצחונות האירופיים הגדולים ביותר של המועדון נבנו על בסיס ההצלחות המרשימות מול מנצ'סטר יונייטד.

נחזור לפברואר 2018. סביליה פגשה את יונייטד בשמינית גמר ליגת האלופות. במשחק הראשון, שנערך בפיחואן, הסתיים המפגש ב-0:0 צנוע. רשפורד שותף אז ל-15 דקות בלבד.

המשחק באולד טראפורד היה סיפור אחר לחלוטין. וויסאם בן יידר כבש צמד אדיר והעניק לסביליה ניצחון היסטורי 1:2 וכרטיס לרבע הגמר. בגומלין, רשפורד כבר קיבל תפקיד מרכזי יותר, הוא שיחק 90 דקות והיה זה שבישל את שערה של יונייטד.

ב-2020 ההיסטוריה חזרה על עצמה פחות או יותר. המשחק נערך בקולון במסגרת חצי גמר הליגה האירופית, במשחק נוקאאוט יחיד. שוב סביליה מול מנצ'סטר יונייטד, ושוב 1:2 לאנדלוסים, בדיוק כמו בצ'מפיונס. רשפורד סיפק הופעה סבירה, כשסחט את העבירה שאפשרה לברונו פרננדס לכבוש מהנקודה הלבנה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

המפגש האחרון עד כה בין רשפורד לסביליה נערך באפריל 2023 ברבע גמר הליגה האירופית. המשחק הראשון באולד טראפורד הסתיים ב-2:2, כשרשפורד כלל לא שותף בשל פציעה.

בגומלין בסביליה הוא עלה לשחק במחצית השנייה, אך 45 הדקות שלו היו חסרות משמעות מול תצוגת שיא של המארחת, שניצחה 0:3 והדיחה את יונייטד בצורה מהדהדת. המאזן הכולל של רשפורד מול סביליה מפתיע: ארבעה משחקים, שלושה הפסדים ותיקו אחד, שני בישולים, אך ללא אף שער.

