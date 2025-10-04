יום שבת, 04.10.2025 שעה 10:05
ליגת העל Winner 25-26
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

מלמד ודהן התאמנו במגרש נפרד משאר השחקנים

סיטואציה לא נעימה למלך שערי העונה שעברה, שחשב שיוכל להיאבק על מקומו, אך בעט לשוער ה-3 פוקס לצד דהן בזמן שחבריו במכבי חיפה התאמנו במגרש אחר

|
גיא מלמד (עמרי שטיין)
גיא מלמד (עמרי שטיין)

אם יש תסריט אותו אף אחד לא לקח בחשבון בינואר הקודם כאשר מלך שערי הליגה גיא מלמד הגיע בקול תרועה למכבי חיפה מהיריבה העירונית הפועל חיפה, הוא התסריט של מה שקורה עם החלוץ מתחילת העונה, כשהוא התגלגל למצב כמו אתמול לפיו בשלב מסוים במהלך האימון אחרי החלק הראשון, בו כל השחקנים כולל מלמד התאמנו יחד, בחלק השני כאשר דייגו פלורס קיים משחק אימון פנימי כדי לתרגל מספר דברים, מלמד מצא את עצמו מתאמן ובועט לשער במגרש אחד במתחם כפר גלים יחד עם עומר דהן והשוער רועי פוקס, בזמן שבמגרש המקביל התאמנו ושיחקו שאר שחקני הקבוצה. 

מלמד, ואין זה סוד, נחשב לאחד החלוצים הישראלים הבכירים בכדורגל הישראלי. כבר בתחילת העונה מלמד הבין שאינו נמצא בתוכניות המקצועיות. ההחלטה להביא שני חלוצים זרים כמו טרבינטה סטיוארט שהפך לחלוץ המוביל וג'ורג'ה יובאנוביץ' שהפך לחלוץ השני הייתה בה כדי לאותת למלמד שאם לא ימצא קבוצה אחרת הוא ימצא את עצמו במציאות לא פשוטה, ממלך שערי הליגה בסיום העונה הקודמת שכבש 21 שערים לעוד שחקן סגל, שבמקרה שלו לא נמצא גם ברוטציה ונקלע לסיטואציה לא נעימה.

למלמד היו לא מעט אפשרויות והצעות לעזוב לקבוצה אחרת. לאורך כל התקופה מלמד שמשתכר כ-100 אלף שקלים נטו בחודש לא מיהר לעזוב מתוך אמונה שיצליח להשתחל חזרה למאבק, דבר שבפועל לא רק שלא קרה אלא הביא את החלוץ למצבו הנוכחי.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

גם החלוץ הצעיר עומר דהן שסומן כחלוץ שלישי אחרי סטיוארט ויובאנוביץ' מוצא את עצמו בסיטואציה לא פשוטה כלל וכלל. דהן, שלא יצא למחנה אימונים בגלל ניתוח שעבר, קיבל את כל המסרים שברגע שיחלים הוא יהיה החלוץ השלישי. נכון לעכשיו ואחרי שכבר החלים מאותה פציעה, דהן להוציא משחק אחד, לא רואה חולצת סגל.

מדובר בחלוץ צעיר ומוכשר מבית שזכה ללא מעט חיזורים מצד קבוצות בליגת העל, אבל במכבי חיפה לא הסכימו להשאיל את החלוץ בדומה לרשימה ארוכה של שחקנים צעירים ומוכשרים, מתוך רצון לראות את דהן חלק מהרוטציה. אתמול כאמור, דהן ומלמד בעטו לשער לרועי פוקס, השוער השלישי, בצד אחד של המגרש, בזמן ששאר השחקנים בעטו ושיחקו בצד השני.

עומר דהן (עמרי שטיין)עומר דהן (עמרי שטיין)
